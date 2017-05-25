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Денис Ивашин: Я составлю список всех судей, которые незаконно выносят приговоры

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  • 25.05.2017, 22:17
Денис Ивашин

Журналист не собирается мириться с произволом белорусских судей.

Денис Ивашин, журналист и один из редакторов сайта InformNapalm, пытается добиться справедливости в белорусских судах и в очередной раз подает кассационную жалобу на свое задержание 25 марта. Тогда журналист, после того как судья дважды переделывал протокол задержания, получил 5 суток административного ареста, передает «Радыё Рацыя».

- Я подал кассационную жалобу. Это уже будет третья инстанция. Непосредственно на имя председателя Минского городского суда. Будем ждать решения. Понятно, что никаких иллюзий по поводу удовлетворения моей жалобы я не питаю. Наверное, все останется в силе. И буду подавать уже в Верховный суд. Помимо этого параллельно сейчас буду заниматься подготовкой документов подачи в Комитет по правам человека ООН. Также рассматриваю возможность подать непосредственно и в Европейский комитет по правам человека, хотя Беларусь ему не подчиняется.

По словам журналиста, он будет проходить все инстанции для того, чтобы показать абсурдность белорусской судебной системы, а также для того, чтобы составить список всех судей, которые незаконно сажают за решетку и присуждают огромные штрафы.


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