Отдых, который может позволить себе каждый белорус: Дублин - Париж - Бали 25.05.2017, 22:37

Фото: FrolovaElena/Depositphotos

Белорусам предлагают отдохнуть в Дублине, Париже и на Бали, не покидая пределы страны.

В Сети распространяется «туристический» маршрут, который может позволить себе каждый белорус.

Интернет-пользователь Игорь Кабушков проложил маршрут «путешествия» по белорусским населенным пунктам с одноименными названиями столиц Ирландии и Франции и известного курортного острова, принадлежащего Индонезии.

Весь маршрут, если решитесь путешествовать на машине, займет у вас 10 часов 39 минут.