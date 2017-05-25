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Отдых, который может позволить себе каждый белорус: Дублин - Париж - Бали

  • 25.05.2017, 22:37
Фото: FrolovaElena/Depositphotos

Белорусам предлагают отдохнуть в Дублине, Париже и на Бали, не покидая пределы страны.

В Сети распространяется «туристический» маршрут, который может позволить себе каждый белорус.

Интернет-пользователь Игорь Кабушков проложил маршрут «путешествия» по белорусским населенным пунктам с одноименными названиями столиц Ирландии и Франции и известного курортного острова, принадлежащего Индонезии.

Весь маршрут, если решитесь путешествовать на машине, займет у вас 10 часов 39 минут.


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