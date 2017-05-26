Белорусские баскетболистки выиграли турнир памяти Халипского 26.05.2017, 7:42

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В заключительном поединке белоруски обыграли сборную Великобритании.

Баскетболистки сборной Беларуси стали победительницами турнира памяти Семена Халипского, сообщает корреспондент БелТА.

25 мая в заключительном поединке на площадке минского Дворца спорта команда Натальи Трофимовой уверенно переиграла сборную Великобритании со счетом 77:55 (19:10, 19:14, 23:11, 16:20).

На протяжении всего игрового времени белоруски владели инициативой и не позволили соперницам рассчитывать на успех.

В другом матче вторая сборная Беларуси, составленная из молодых баскетболисток, уступила сборной Аргентины со счетом 56:74 и заняла четвертое место, потерпев поражения во всех трех играх.

Второе место у аргентинских баскетболисток, третье — у британок. Этот турнир стал для белорусских дружин этапом подготовки к континентальным турнирам. Национальная сборная с 16 по 27 июня в Чехии выступит на главном турнире Старого Света, а «молодежке» предстоит 8−16 июля в Израиле поспорить за выход в элитный дивизион в своей возрастной категории.

Мемориал Халипского проводился уже в пятый раз. В 2013 году в Могилеве победили белорусские баскетболистки, а затем в Минске первенствовали гости: 2014 — Испания, 2015 — Россия, 2016 — Турция.