Большинство французов хочет видеть движение Макрона главной силой в парламенте 26.05.2017, 7:55

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Эмманюэль Макрон

Фото: WPROST.pl

Эммануэль Макрон может одержать внушительную победу и на парламентских выборах во Франции.

Движение президента Франции Эммануэля Макрона «Вперед, республика» может победить на июньских парламентских выборах, завоевав абсолютное большинство мест в Национальном собрании, свидетельствуют обнародованные в четверг данные опроса компании OpinionWay, сообщает РИА «Новости».

По данным опроса, движение Макрона проведет в парламент от 310 до 330 депутатов (всего в палате 577 кресел), тогда как для абсолютного большинства необходимо завоевать 289 мест.

Правоцентристы из партии «Республиканцы», согласно опросу, могут получить от 140 до 160 мест, а социалисты, имеющие большинство в парламенте текущего созыва, не более 30.

Опрос проводился в интернете 23 и 24 мая, в нем приняли участие более 2,1 тысячи человек старше 18 лет.

Парламентские выборы во Франции пройдут в два тура 11 и 18 июня.