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Еврокомиссар: Строительство БелАЭС делает невозможным диалог ЕС с Беларусью

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  • 26.05.2017, 8:09
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Марош Шефчович
Фото: anna-news.info

Еврокомиссар по энергетике потребовал от белорусских властей провести новые тесты станции в Островце.

Еврокомиссар Марош Шефчович заявил в Вильнюсе, что пока Беларусь не докажет, что АЭС в Островце безопасна, отношения Евросоюза с Беларусью не «потеплеют», передает delfi.lt.

«Очень важно, чтобы были проведены соответствующие стандартам ЕС стресс-тесты в самых неблагоприятных условиях. Без этих тестов мы не можем разморозить этот энергетический диалог с ними и это, без сомнения, ограничивает наши возможности сотрудничать с Беларусью, поэтому я считаю, что Беларусь понимает, с какой серьезностью мы относимся к этому вопросу», – сказал Шефчович, отвечая на вопросы членов сейма Литвы на пленарном заседании парламента.

По его словам, результаты будет оценивать Европейский комитет регуляторов, в котором будут также представители Литвы.


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