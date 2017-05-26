ФБР проверяет зятя Трампа с белорусскими корнями 1 26.05.2017, 8:23

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Джаред Кушнер

Фото: Getty Images

В спецслужбе считают, что Джаред Кушнер может обладать ценной информацией по связям команды Трампа с Россией.

ФБР проводит проверку в отношении старшего советника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера в рамках расследования якобы имевших место связей между помощниками американского лидера и представителями России, передает ТАСС.

По данным источников телекомпании NBC, в ФБР полагают, что Кушнер, который является супругом дочери Трампа Иванки, может обладать ценной для следствия информацией. Это не означает, что они подозревают его в каком-либо преступления или же намереваются предъявить ему обвинения, поясняет телекомпания.

Как отмечает газета The Washington Post, проверка в отношении Кушнера может касаться его состоявшихся в прошлом году встреч с послом РФ в США Сергеем Кисляком, а также с главой российского Внешэкономбанка Сергеем Горьковым.

Этими встречами также ранее заинтересовался Конгресс США. В Белом доме в связи с этим тогда отметили, что Кушнер решил добровольно отчитаться по поводу указанных встреч перед членами спецкомитета по разведке американского Сената, который проводит расследование на предмет возможных связей помощников Трампа с РФ.

О том, что старший советник Белого дома, близкий к Трампу, стал фигурантом проводимого назначенным министерством юстиции США спецпрокурором Робертом Мюллером расследования утверждений о вмешательстве РФ в прошлогодние президентские выборы, сообщала ранее газета. Имени этого советника издание не называло, однако сообщало, что он стал «значимым фигурантом» расследования.

Адвокат Кушнера Джейми Горелик заявил, что его клиент готов выступить перед членами Конгресса и рассказать подробности своих встреч с представителями РФ. «Кушнер ранее выражал желание добровольно поделиться с Конгрессом тем, что ему известно об этих встречах», - отмечается в распространенном заявлении адвоката. «Он сделает то же самое, если с ним свяжутся по поводу любого другого расследования», - добавил юрист.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

Напомним, что родственники зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера родом из Новогрудка. Семья Кушнер спаслась в войну благодаря побегу из гетто и партизанскому отряду братьев Бельских.

О белорусской истории своих предков Джаред Кушнер публично рассказал предвыборным летом в статье, опубликованной в его газете New York Observer.