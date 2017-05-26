Шендерович в Минске: Как это передать наверх, что чем раньше – тем лучше для диктатора 13 26.05.2017, 8:38

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Виктор Шендерович

Публицист напомнил о Кадаффи, который в последние минуты жизни жалел о своей первой оппозиции – выпускниках Сорбонны.

25 мая в концертном зале «Минск» прошел творческий вечер известного российского писателя и публициста Виктора Шендеровича.

- Я не стоял на сцене в Минске 20 лет, - с этих слов начал выступление автор.

Два отделения, рассказы разных периодов творчества и жизни Виктора Шендеровича: от армейских будней во времена Брежнева до путинской России. История в ярких деталях и тонких нюансах. В ту самую точку. С юмором. В неизменном стиле. Давно белорусы не собирались в большом зале, чтобы посмеяться над реалиями. Ожидаемо, на политические зарисовки публика реагировала бурно.

- Я знал, что эта шутка зайдет в Беларуси, - неоднократно повторял автор.

В антракте две корзинки заполнились записками.

- За 20 лет вопросов накопилось! Чаще приезжайте! - раздавались голоса из зала.

Что же спрашивала минская публика у публициста, писателя, журналиста, драматурга Виктора Шендеровича? Сайт belaruspartisan.org предложил вопросы-ответы на свое усмотрение. Критерий - бурные аплодисменты и смех зрителей.

О Минске

- Я прогулялся по центру, красиво. Все это напоминает выставку достижений народного хозяйства.

О белорусском и русском менталитете

- Не мне рассуждать вообще! Не люблю такие обобщения. Когда мы говорим о белорусском менталитете, мы имеем ввиду Александра Лукашенко или Василя Быкова?

О Северной Корее

- Ни у нас, ни у вас Северной Кореи не будет. Есть тонкая градация - кто дальше, кто ближе. Когда-то я был российской телезвездой и мне нельзя было в Минск. Сейчас я в Минске, а в России нельзя. Мы ноздря к ноздре идем к Северной Корее.

Беларусь - как опытный полигон для России?

- Не думаю, что это так. Не нужно изобретать велосипед. Авторитарные технологии отработаны: разделять и властвовать, уничтожение СМИ, контроль, подкуп. Чудовищные последствия заключаются в том, что к абсолютной власти очень легко прийти, но из нее нельзя уйти. И это мина-ловушка. Получить власть - вопрос технологический. Кого-то уничтожил, кого-то купил, запугал. Но уйти нельзя. И дальше мы видим: чем дольше срок авторитарной неподвижной власти, тем тяжелей, драматичней и кровавей выход. Это закономерность. Кадаффи в последние минуты жизни горько пожалел о своей первой оппозиции - учениках Сорбонны, которых он задушил. Они всего лишь хотели, чтобы он ушел от власти. А уже восьмая оппозиция, которая его прикончила, - дикари, которым не нужен был суд. Они просто его убили.

Чем раньше, тем лучше, в том числе, для авторитарного лидера. Как бы это передать наверх?

О белорусской элите

- Имею честь знать Светлану Алексиевич. Не знал ни Адамовича, ни Василя Быкова. Естественно, я не знаю очень многих, кто в Беларуси является настоящей элитой. Другое дело, в тоталитарных странах политической элитой становятся совсем другие люди. Антон Чехов писал: «В вагонах-люкс - это отбросы».

Что такое глупость?

- Генерал Лебедь говорил: «Это такой ум».

Почему мало комментариев о событиях в Беларуси?

- Я недостаточно осведомлен о подробностях того, что происходит. Общая картинка очевидна. Я поэтому и прекратил передачу «Плавленный сырок» на «Эхе Москвы». Невозможно постоянно комментировать окаменелость политической жизни. Снова силовой разгон. У вас, у нас. Саша Черный писал в 1908 году: «Единственные новости — парад и мордобой!».

Срок жизни империи

- Человеческая жизнь настолько короче, чем исторические сроки! 23 года Лукашенко у власти - это невероятно много для человеческой жизни. Но в экваториальной Гвинее сидит с 1979 года чувак. И тоже все говорят, если не он, то кто. А никого и нет. Он всех съел. История - не учительница, она классная надзирательница. Она не дает уроки, она наказывает за невыученные. История говорит: «Вы хотите снова портреты Сталина? Пожалуйста. Еще на 20, 30 лет. Вы станете страной третьего мира, пропадет еще пару поколений». Истории вообще ничего не надо. Старая восточная мудрость. Ученик спросил у гуру: «Сколько еще ждать перемен?». Гуру ответил: «Если ждать - то долго».

О будущем Беларуси без России

- Это вопрос на диссертацию. Есть культура и есть государство. Сейчас мы живем в постимперский период, существуем в поздней Российской империи. Она распадается долго. Это все учебник по истории. Единственный шанс - поменять парадигму и перестать настаивать на своей имперской составляющей. Этот путь прошла Британская империя: отказалась от всех территорий, но оставила культуру и язык, как средство воздействия. У русского языка огромные возможности. Если русский язык снова станет языком Толстого, Чехова, Пушкина, Менделеева, Вернандского...

Если мы будет разговаривать этим языком, то Беларусь естественным образом будет, в том числе, и под русским влиянием. Ничего плохого в этом не вижу. Но если русский язык - это язык Путина и Шойгу, то не надо потом удивляться, что за русский язык будут давать в глаз. В Украине до появления Путина с танками никаких проблем не было. Киев разговаривал по-русски. Когда язык начинает ассоциироваться с сепаратистами и уголовниками, то неудивительно, что растут националистические настроения. Мне бы хотелось, чтобы Россия продолжала свою культурную интервенцию. Нам есть что подарить и чем поделиться.

Отношение к Майдану и Украине

- К Украине отношение хорошее. С Майдана должно все начинаться, а не ограничиваться. Украинский народ проявил огромное мужество, выйдя на Майдан. Но дальше, победив, надо с этим что-то делать. К сожалению, элита не поменялась. Главный враг Украины - не Россия, а собственная коррупция. Россия с удовольствием это использует.

О народе

- Единица измерения - это человек. Когда говорят о россиянах как о рабском народе, то я становлюсь русским патриотом в этот момент. Это невозможное хамство. Нельзя измерять народами. Нас миллионы людей, всегда есть те, кто настоящая элита. Есть она и у вас. Когда я слышу слово «народ», моя рука тянется к валидолу. Какой народ? Народ - это довольно оскорбительное слово. Народом мы называем людей без имени. Имеется ввиду, что это масса. Именно именем этого мифического народа совершаются все злодеяния в истории человечества. Все катастрофы по воле большинства. Надо запретить в законодательном порядке употреблять это слово.

Очередь за автографом

Почти 3 часа общения, а затем подписание книг и фотографии на память. К слову, все книги белорусские зрители раскупили. Некоторым не хватило. Шендерович пообещал приехать с юбилейным концертом через год и привезти каждому по книге.