Мужайтесь, люди, скоро осень! 4 Ирина Халип

26.05.2017, 9:05

5,715

Ирина Халип

После последнего звонка всегда наступает первый.

Каждую зиму в автобусе или трамвае мы обязательно встречаем надпись на замерзшем стекле: «Мужайтесь, люди, скоро лето!» Я очень люблю холодные зимние трамваи именно за это: заходишь – и ищешь глазами нехитрое пророчество. Находишь – сразу становится теплее. И ведь ни разу не обманул нас тот трамвайный оптимист: действительно, скоро лето.

Оно всегда наступает так быстро, что не успеваешь осознать и почувствовать весну. Обычно нет сожалений – лето, отпуск, каникулы у детей, прогулки по городу до рассвета. Лето побеждает все. Только не в этот раз.

Сейчас многие воспринимают близкое лето (а вон оно, за пригорком, через пару дней придет окончательно) как крушение надежд: как, и это – все? Все наши многочисленные марши, протесты во всех городам Беларуси, даже тех, где сроду никто не выходил на улицы, и все наши жертвы, все наши братья, томящиеся в застенках, - все это было зря? Ничего не произошло?..

Произошло, дорогие и любимые. Конечно, произошло. И все было не зря. Мы снова почувствовали себя народом, которого боится власть, а не стадом баранов, которое послушно пойдет на заклание. Мы поняли, что можем не только лить слезу на кухнях и в социальных сетях – а ведь было в последние годы ощущение, что к нам пришел глухой советский застой, и до смерти Брежнева ничего не изменится. Мы познакомились с удивительными людьми, достойнейшими белорусами.

Вспомните прекрасную Наталью Папкову. Вспомните 80-летнего поэта Яна Гриба. Вспомните колоритную и отважную уборщицу Светлану из Витебска с языком-бритвой. Вспомните инвалида без ноги Николая Кричко в Пинске, идущего в колонне на костылях. Вспомните медсестру Людмилу, которая молилась перед омоновским кордоном. Вспомните девушку, которая спокойно шла в автозак, брезгливо отодвигая локоть подальше от омоновца, который пытался ее за этот локоть ухватить. Вспомните стримы, фотографии, речи. Нет, все-таки какая весна получилась! Каждое мгновение звучало отдельно, собственной чистейшей нотой, и запоминалось, и откладывалось в шкатулку воспоминаний, которые потом согревают долго-долго. Но ничего не закончилось. Последний школьный звонок – это вовсе не сигнал к отмене протестов.

На войне бывают не только атаки и отступления, но и просто передышки. Нам тоже не помешает короткая передышка. Владимир Некляев за эти весенние месяцы пережил несколько гипертонических кризов. 1 мая на последнюю акцию он пришел сразу после криза. Конечно, ему не помешает подлечиться. Пусть Алесь Логвинец насладится декретным отпуском. Пусть Наталья Папкова отдохнет от своих бесконечных весенних арестов. Пусть Николай Статкевич и Марина Адамович спокойно проведут эти дни в своем доме, который скоро могут пустить под бульдозер. Пусть каждый из нас восстановит силы перед осенними протестами.

В этом нет ничего плохого. Глупый и вредный совдеповский подход – гордиться тем, что живешь десять лет без отпуска. В конце концов это становится единственным достоинством, потому что работаешь все хуже и хуже, и больше нечем похвастаться. Так что летняя передышка позволит нам всем лучше подготовиться к осени.

Конечно, и летом найдется работа – бороться за освобождение молодых белорусов, сидящих в тюрьмах по делу патриотов, помогать их семьям, объяснять соседу, куму, свату, который еще не выходил на площадь, что выходить нужно.

А лето пройдет быстро, мы все это знаем. После последнего звонка всегда наступает первый.

Мужайтесь, люди, скоро осень!

Ирина Халип, специально для Сharter97.otg