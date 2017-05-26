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Денис Шунто: Для нас Олег Дулуб сейчас – идеальный тренер

  • 26.05.2017, 9:11
  • 1,478
Денис Шунто
Фото: by.tribuna.com

Если Дулуб перестанет тренировать «Карпаты», его немедленно позовут в «Крумкачы».

Руководитель «Крумкачоў» Денис Шунто в интервью «Прессболу» отметил, что позовет в команду Олега Дулуба, если тот покинет «Карпаты».

- Новости о возможном уходе Дулуба из «Карпат» как-то ускорили процесс расставания с Пятенко?

- Нет. Они появились уже после того, как мы пожали друг другу руки. И очень меня удивили.

- Если, условно говоря, завтра Дулуб перестанет тренировать «Карпаты», сразу же позовете его обратно?

- Конечно. Дважды в одну реку не войдешь. Но мы уже другая команда. И Олег Анатольевич, наверное, другой тренер. В случае чего все будет по-новому. Для нас Дулуб сейчас — идеальный тренер. Просто у него многолетний контракт с другим клубом. Я даже предложение ему не имею права делать.


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