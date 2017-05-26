Генерал КГБ и таможенной службы возглавил крупный бизнес 10 26.05.2017, 9:22

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На посту зампредседателя КГБ Василий Дементей «прославился» скандальными заявлениями в адрес Запада и оппозиции.

Генерал госбезопасности и таможенной службы Василий Дементей возглавил крупный частный бизнес-актив, связанный с таможенным оформлением и перемещением грузов через границу, которую ранее охранял по роду своей службы на руководящих должностях в КГБ и ГТК, пишет в своем расследовании блогер d-zholik.

Скандальную славу Дементей получил являясь первым заместителем председателя КГБ из-за громких заявлений об «устремлениях» иностранных спецслужб, в том числе США, по «дестабилизации» политической обстановки в Беларуси (вплоть до интервенции), «финансировании» Западом белорусской оппозиции, создании в сопредельных странах опорных баз воздействия и пунктов слежения, подготовке боевиков в лагерях Литвы и Польши и создании групп для свержения конституционного строя всеми возможными видами экстремистской деятельности, включая терроризм, разоблачении заговора с целью силового захвата власти радикальной оппозицией после президентских выборов 2006 года…

Как ответственный за репрессии КГБ против гражданского общества и демократической оппозиции Василий Дементей на протяжении десяти лет находился в «черном списке» лиц, которым был запрещен въезд в ЕС.

В июле 2007 года Дементей вместе с тогдашним главой КГБ Степаном Сухоренко лишились своих постов, после чего в СМИ появилась информация об их аресте.

Позже в интервью российской газете «Завтра» Александр Лукашенко озвучил следующее: «У нас председатель КГБ недавно слетел с должности. Он наличными платил строителям своего дома, прямо из пачки. Приглашаю: «Где взял деньги?» «Мне в России дали взаймы». «Скажи адрес». Проверили, адреса нет. Вот и все, прогнали».

Через неполный год Дементей указом Лукашенко был назначен заместителем председателя Государственного таможенного комитета, однако спустя три года понижен в должности.

Практически сразу после снятия с него ЕС в начале 2016 года санкций экс-чекист Дементей подал в отставку с поста начальника Гродненской региональной таможни и ушел в частный бизнес, непосредственно связанный с его службой на государственной границе и таможне.

первый заместитель председателя КГБ Беларуси генерал-майор Василий Дементей

Генерал КГБ и ГТК трудоустроился заместителем директора ООО «Бремино групп», позиционирующего себя национальным логистическим оператором в области таможенной и складской логистики и имеющим транспортно-логистические центры в пунктах пропуска «Берестовица» и «Брузги», находящихся в зоне ответственности Гродненской региональной таможни, которую до самой отставки в течение пяти лет возглавлял Василий Дементей.

В должности замдиректора коммерческой фирмы параллельно возглавлял строительство мультимодального промышленно-логистического комплекса «Бремино-Орша» (п. Болбасово, Оршанский район), которому планируется придать фактический статус офшорной зоны. Стоимость инвестпроекта оценивается в сотни миллионов и предполагает строительство сотен тысяч производственных, складских и административно-офисных помещений.

Всего за несколько месяцев отставной генерал сделал головокружительную карьеру в бизнесе и совсем недавно возглавил ООО «Бремино групп». Принадлежность своего нового директора к КГБ компанией не афишируется. При этом открыто позиционируется его высокое звание и занимаемое в прошлом положение в государственной таможенной службе Беларуси как гарантия отсутствия в будущем проблем у компании, ее собственников и контрагентов.

Генерал КГБ как руководитель компании активно передвигается по Западной Европе и проводит деловые встречи с представителями иностранных бизнес-кругов и потенциальными инвесторами, пребывающими в неведении об обстоятельствах его биографии. Хотя в будущем им могут сильно аукнуться контакты с бывших руководством белорусского филиала ФСБ.

Дементей Василий Иванович родился в 1954 г. в д. Засторинье Чашницкого района Витебской области.

В 1981 году закончил Северо-Западный заочный политехнический институт, в 1985 году - Высшие курсы КГБ СССР, в 1999 - Академию управления при Президенте Беларуси.

В 1983 года принят на службу в органы государственной безопасности. Службу проходил в должностях оперуполномоченного, старшего оперуполномоченного Лепельского райотделения и отдела УКГБ БССР по Витебской области, начальника Лепельского РО, заместителя начальника отдела, заместителя начальника службы, начальника отдела УКГБ Республики Беларусь по Витебской области.

В 1996 году назначен заместителем начальника УКГБ по Витебской области, в 2001 году – начальником Управления.

В 2005-2007 гг. - первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности.

С 2008 по 2011 гг. – заместитель председателя Государственного таможенного комитета.

С 2011 по 2016 гг. – начальник Гродненской региональной таможни.

Почетный сотрудник органов государственной безопасности Республики Беларусь. Награжден медалями «За безупречную службу» I, II и III степени.