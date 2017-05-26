Появился веский повод поддержать политзаключенного Дмитрия Полиенко 2 26.05.2017, 9:35

Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

Сегодня молодежный активист Дмитрий Полиенко отмечает 23-летие.

К сожалению, отмечать праздник парень будет за решеткой — в бобруйской колонии, где сейчас Дмитрий Полиенко отбывает наказание, сообщает «Белсат».

Поздравить его можно, отправив письмо на адрес:

Ул. Сикорского 1, ПК-2, отряд 9, г. Бобруйск, 213800, Полиенко Дмитрий Александрович.

7 апреля, как напоминает правозащитный центр «Весна», суд Заводского района г. Минска отменил отсрочку исполнения наказания, которую активисту Дмитрию Полиенко присудил в октябре 2016 года суд Центрального района.

Поводом для уголовного преследования стало участие Полиенко в мирной акции — велопробеге «Критическая масса», который проходил 29 апреля прошлого года и был прерван милицией.

Таким образом, с учетом времени содержания под стражей до суда в 2016 году, активист отбыл полтора года заключения. Правозащитное сообщество Беларуси пришло к выводу, что осуждение Дмитрия Полиенко непосредственно стало результатом реализации им свободы мирных собраний и выражения мнения, и квалифицирует социального активиста как политического заключенного, требуя от властей его немедленного освобождения.

Как писал недавно сайт Charter97.org, в колонии Дмитрий столкнулся с особым отношением — в письме своему другу он сообщил о «желтой бирке экстремиста», которую политзаключенного заставили нацепить на одежду.