Как Якубович «держит» слово 9 26.05.2017, 9:43

ПАВЕЛ ЯКУБОВИЧ

ФОТО: BELTA.BY

После случая с активистом «Европейской Беларуси» главред официоза выглядит теперь трусом и лжецом.

12 сентября 2016 года после участия в качестве наблюдателя на выборах был задержан якобы за «распитие спиртных напитков» активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков. Однако по документам медицинской экспертизы, проведенной в наркодиспансере на ул. Передовой, куда Кулакова доставили сотрудники милиции в 00:50, у него обнаружено в двух пробах всего 0,18 и 0,198 промиле, на что врач психиатр-нарколог О. А. Жданович дал заключение: «Состояние алкогольного опьянения отсутствует».

А вот уже на второй экспертизе, проведенной в 2:05 в специзоляторе Первомайского РУВД, чудесным образом оказалось уже 0,5 промиле, словно Кулакову удалось распивать алкоголь будучи под арестом в милицейском участке или машине, пишет «Белорусский документационный центр».

Скорее всего, эта история уже давно бы забылась, если б к ней не подключилась главная государственная газета «Советская Белоруссия», которая в фельетоне «Скверная история» под авторством Игоря Шубина в лучших традициях советской прессы опорочила Леонида и сообщила недостоверную информацию о том, что якобы у него обнаружено «в крови около 1 промилле алкоголя». Т.е. автор статьи, совершенно не стесняясь, завысил данные второй экспертизы в 2 раза, а первой так вообще в 5 раз!

Леонид Кулаков написал несколько заявлений, в том числе и в Министерство информации, требуя публикации опровержения и извинений, результатом которых стала личная встреча главного редактора «Советской Белоруссии» Павла Якубовича и активиста. Якубович в присутствии адвоката пообещал опубликовать опровержение и извинения. Тогда об этой встрече написали в белорусской независимой прессе, в том числе в газете «Наша Ніва».

Прошло два месяца, и Кулаков дождался ответа от Якубовича. Правда, совсем не такого, как было ему обещано. Ответ он получил не в виде публикации опровержения и официальных извинений в «Советской Белоруссии», а в виде отписки, даже не от самого Якубовича, а его заместителя Лебедика, посчитавшего, что для разрешения конфликта вполне достаточно... публикации в «Нашай Ніве»!

Леонид Кулаков так прокомментировал это письмо журналистам:

«Самое обидное, что Якубович на первый взгляд произвел впечатление порядочного и честного человека. Он в присутствии моего адвоката обещал дать опровержение. Так же он попросил меня написать свою версию произошедшего, якобы он под моей заметкой даст свое опровержение. Он даже обещал выделить мне гонорар на подписку «Народной Воли». Я отослал в редакцию «Советская Белоруссия» лично на имя П. Якубовича свою статью заказным письмом с уведомлением. Но уведомления нет и по сей день. Почему-то вместо ответа П. Якубовича, мне дает ответ первый заместитель главного редактора М. П. Лебедик. Он делает совершенно абсурдное заявление и ссылается на газету «Наша Нива», утверждая, что белорусской общественности уже известен факт принесения извинения! Но читатели «Советской Белоруссии» в силу своих взглядов, скорее всего, и не читают «Наша Ніву», и даже и не подозревают, что Якубович на словах принес мне свои извинения. Опять же, мало ли чего я мог рассказать независимым журналистам. Я совершенно искренне поверил главному редактору государственного издания. В результате, Якубович выглядит теперь в моих глазах трусом и лжецом, который не отвечает за свои слова. Вот теперь и стоит вопрос, как можно доверять государственным изданиям, которые публикуют клевету и не несут за это никакой ответственности? Тогда я Якубовичу сказал, что не хочу обращаться в суд и требовать компенсацию, мол, лучше по-человечески разобраться на месте. А вот вышло так, что меня обманули самым наглым образом: в глаза, при адвокате (сейчас я рад, что при встрече был свидетель) говорили одно, а на деле поступили совсем иначе. Я уверен, что по всем правилам и законам именно та газета, которая опубликовала клевету и оскорбления на человека, должна опубликовать и опровержение с извинениями».