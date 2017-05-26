Друг, товарищ и блат 26.05.2017, 9:59

Каковы нынешние масштабы кумовства в России?

Секрет выживания россиян в эпоху экономической турбулентности, похоже, раскрыт, пишет «Огонeк».

Эксперты РАНХиГС опубликовали свои выводы на основе авторитетного исследовании «Евробарометр в России». Они доказывают: именно объем социальных связей населения (его еще называют социальным капиталом) — ключевой фактор, помогающий россиянам адаптироваться к трудностям. Более того, этот показатель вырос на 20 процентов с конца 2013 года, то есть, как отмечают авторы исследования, «на фоне ухудшающихся экономических условий происходила микросолидаризация общества».

Вот как это работает: на основании так называемых сильных связей (то есть доверительных отношений между родственниками или, допустим, близкими друзьями) сегодня формируются сети взаимной финансовой поддержки, такие сети фактически оказываются редкой возможностью продержаться на плаву, а то и преуспеть.

Масштабы явления можно оценить хотя бы по приведенным в исследовании цифрам: 46 процентов — именно столько опрошенных устроились на работу через родственников, знакомых и друзей. А респонденты, у которых больше активных контактов, в полтора раза чаще раздумывают над открытием своего дела и чаще других им уже занимаются. Не обошлось и без парадоксов: согласно исследованию, чем выше объем социального капитала у человека, тем с меньшим доверием он относится к формальным институтам, легче идет на неформальные сделки и чаще страдает от коррупции, а здесь уже и до «тени» недалеко.

«Огонек» обратился к экспертам, чтобы уточнить контуры явления.

— Мы действительно наблюдаем такую закономерность — в кризис укрепляются связи с ближним окружением,— говорит Михаил Черныш, завсектором социальной мобильности Института социологии РАН.— Люди начинают искать поддержки у своих друзей, знакомых и родственников гораздо чаще, чем это происходит обычно. И конечно, нет ничего удивительного в том, что социальный капитал напрямую увязан с предпринимательской активностью: связи — что-то вроде дополнительной страховки, чтобы получить помещение, землю, заказы. Ну а в кризисные времена, когда конкуренция за ресурсы возрастает, они еще нужнее...

Из-за кризиса значение социальных связей, как и любых других способов устроиться на хорошую работу или удержаться на плаву в бизнесе, повышается, подтверждает Евгения Балабанова, заместитель директора Центра исследований социальной организации бизнеса НИУ ВШЭ.

— Однако важно разделять два типа социальных связей,— уточняет эксперт.— Это связи в профессиональном сообществе, основанные на деловой репутации (ими чаще обладают высокоресурсные группы населения), и связи через родственников, друзей, знакомых (к ним чаще прибегают более слабые, невостребованные группы с относительно низкой квалификацией). Второй тип — это и есть тот самый блат в его классическом понимании. Так вот и те и другие связи становятся важны в ухудшающихся экономических условиях. Проблема в том, что именно блат в этом контексте приобретает особое значение: работу теряют прежде всего малоконкурентные люди, и именно они сразу стараются дергать за ниточки, активизируют свои контакты в случае затруднений.

Мы часто используем слово «блат», но не знаем его происхождения. Оказывается, так назывались грамоты, которые выдавали по приказу Екатерины Второй немецким переселенцам, в них было закреплено их право на землю, говорилось об освобождении от службы в армии, от телесных наказаний... Ну а нынешнее значение это слово приобрело уже в XX веке на фоне размаха кумовства в Советском Союзе. Эксперты, впрочем, отмечают, что его масштабы не стоит преувеличивать. Просто если в советское время блат был больше распространен в сфере услуг, то уже в наше время переместился, например, в трудоустройство, к тому же сравнительных исследований на тему не проводилось, как тут подсчитаешь.

— В условиях, когда социальные и экономические институты непрозрачны, блат становится едва ли не главным способом распределения ресурсов,— говорит Михаил Черныш.— В Китае есть такое понятие «гуанси», которое подразумевает наличие полезных связей. Только имея «гуанси», можно создавать бизнес, делать успешную карьеру в госструктуре. Наряду с Китаем Латинская Америка, Индия и, конечно, Россия сегодня — в антилидерах. Мы и сейчас во многом живем по «законам блата».

Каковы нынешние масштабы отечественного кумовства? По данным Балабановой, к блату в трудоустройстве прибегает около 20-25 процентов россиян. Например, в частных компаниях среди рядовых работников «блатных» может быть около трети, а вот среди специалистов и руководителей их уже меньше, там важнее профессиональная репутация. Как отмечает эксперт, несмотря на расхожее мнение, что хорошего работника можно найти только «по знакомству», результаты исследований показывают: от приема на работу «по блату» организации в большей степени проигрывают, чем выигрывают.

— Человек, устроившийся по блату, занимает место другого, более квалифицированного работника, по умолчанию будет лоялен руководству и не укажет на проблему, даже если она есть,— говорит эксперт.— К тому же сам факт трудоустройства и карьерных продвижений такого человека демотивирует остальных работников, которые видят: чтобы устроиться на хорошую работу, подняться по карьерной лестнице, нужны не профессиональные качества, а связи, лояльность и преклонение перед начальством. Как в таких условиях повышать эффективность?