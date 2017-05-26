Активист из Могилева: Объединяйтесь, и мы победим!1
- 26.05.2017, 10:26
В Беларуси есть политический лидер, доказавший стойкость перед нынешней системой.
Об этом в «Фейсбуке» написал оппозиционный активист из Могилева Роман Мищенко.
«Хочу поделиться своим мнением, и не стоит меня переубеждать.
Есть человек которому я доверяю на 100%. Сколько бы не лили на него грязи, сколько бы не говорили про него плохо, я все равно буду его поддерживать во всем.
Я считаю только он сможет привести нашу страну к благополучию.
Этот человек сможет вернуть справедливость и законность в нашу страну.
Я его уважаю и ценю его непоколебимость перед нынешней системой. Ценю его преданность народу.
Этого человека зовут Николай Статкевич. Я с ним до конца.
Люди объединяйтесь, и мы победим!
Жыве Беларусь!»