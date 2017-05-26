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Активист из Могилева: Объединяйтесь, и мы победим!

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  • 26.05.2017, 10:26

В Беларуси есть политический лидер, доказавший стойкость перед нынешней системой.

Об этом в «Фейсбуке» написал оппозиционный активист из Могилева Роман Мищенко.

«Хочу поделиться своим мнением, и не стоит меня переубеждать.

Есть человек которому я доверяю на 100%. Сколько бы не лили на него грязи, сколько бы не говорили про него плохо, я все равно буду его поддерживать во всем.

Я считаю только он сможет привести нашу страну к благополучию.

Этот человек сможет вернуть справедливость и законность в нашу страну.

Я его уважаю и ценю его непоколебимость перед нынешней системой. Ценю его преданность народу.

Этого человека зовут Николай Статкевич. Я с ним до конца.

Люди объединяйтесь, и мы победим!

Жыве Беларусь!»


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