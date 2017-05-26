Силовики задержали два десятка человек из сферы торговли кормами

Силовики задержали два десятка человек из сферы торговли кормами10
- 26.05.2017, 10:50
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Среди них бывшие чиновники.
Как стало известно nn.by из собственных источников, недавно силовики (вероятнее всего, КГБ) задержали около двух десятков человек, имевших отношение к торговле кормами для животных.
Конкретно речь идет о фирмах «Кинc» и «Белэкотехника» — они продавали витаминные добавки к кормам и ветеринарные препараты.
Среди клиентов — государственные фермы и фабрики.
Впрочем, и руководство компаниями осуществляли бывшие номенклатурщики — задержанный директор «Кинс» Владимир Бобр ранее занимал должность в комитете по сельскому хозяйству Миноблисполкома.
Найти его на рабочем месте журналисты не смогли, мобильный также отключен.
Комментарий журналисты получили лишь от одного из заместителей Бобра.
«Ситуацию комментировать я не буду. Если вам интересно, как в компании дела, то счета наши разморожены, компания работает в обычном режиме», — сказал Дмитрий Павлюченко, которого секретарь «Кинс» представила как исполняющего обязанности руководителя на данный момент.
В компании и ее отделениях по стране работают около 400 человек.
По информации журналистов, в рамках того же дела экс-глава Червенского райагросервиса уже осужден на 7 лет лишения свободы.
Следственный комитет пока не ответил на запрос, в пресс-службе КГБ отказались комментировать, пояснив, что это дело уже вышло из компетенции ведомства.