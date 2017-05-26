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Силовики задержали два десятка человек из сферы торговли кормами

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  • 26.05.2017, 10:50
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Среди них бывшие чиновники.

Как стало известно nn.by из собственных источников, недавно силовики (вероятнее всего, КГБ) задержали около двух десятков человек, имевших отношение к торговле кормами для животных.

Конкретно речь идет о фирмах «Кинc» и «Белэкотехника» — они продавали витаминные добавки к кормам и ветеринарные препараты.

Среди клиентов — государственные фермы и фабрики.

Впрочем, и руководство компаниями осуществляли бывшие номенклатурщики — задержанный директор «Кинс» Владимир Бобр ранее занимал должность в комитете по сельскому хозяйству Миноблисполкома.

Найти его на рабочем месте журналисты не смогли, мобильный также отключен.

Комментарий журналисты получили лишь от одного из заместителей Бобра.

«Ситуацию комментировать я не буду. Если вам интересно, как в компании дела, то счета наши разморожены, компания работает в обычном режиме», — сказал Дмитрий Павлюченко, которого секретарь «Кинс» представила как исполняющего обязанности руководителя на данный момент.

В компании и ее отделениях по стране работают около 400 человек.

По информации журналистов, в рамках того же дела экс-глава Червенского райагросервиса уже осужден на 7 лет лишения свободы.

Следственный комитет пока не ответил на запрос, в пресс-службе КГБ отказались комментировать, пояснив, что это дело уже вышло из компетенции ведомства.


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