Эксперты назвали лучшие туристические направления в Европе на 2017 год 3 26.05.2017, 10:57

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В рейтинг попали самые разные города, где самая вкусная еда и откуда открываются самые красивые виды.

Эксперты туристического журнала Lonely Planet (перевод – nv.ua) назвали лучшие туристические направления в Европе на 2017 год.

В свежий рейтинг попали самые разные города, где кипит ночная жизнь, где самая вкусная еда и откуда открываются самые красивые виды.

Загреб, Хорватия

Многие туристы едут в Хорватию ради отдыха на побережье Адриатического моря, но совершенно недооценивают столицу. Эксперты отмечают, что город преображается и становится более привлекательным для туристов. В первую очередь это связано со стрит-артом художника под псевдонимом Lonac, а также, с открытием новых галлерей и муззев. Недавно был заново открыт музей-бункер со времен Второй мировой войны. Кроме того, в городе хорошо развита инфраструктура, а крафтовое пиво славится на всю страну.

Готланд, Швеция

Город, расположенный на целом острове - особенное место в Швеции. Это не только одно из самых солнечных мест, но и одно из самых ценных - здесь находится наибольшее количество исторических памяток, большая часть из которых внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Такой отдых подойдет тем, кто хочет сбежать от суеты мегаполиса, ведь на острове практически нет транспорта, а жители передвигаются на велосипедах.

Галисия, Испания

Ежегодно тысячи людей проезжают Галисию на пути в Сантьяго-де-Компостела, но мало кто остается, чтобы исследовать регион. Галисия имеет свою историю, культуру, архитектурные памятки и даже язык. Более того, из-за расположения у моря, здесь всегда есть свежи морепродукты, которые местные жители готовят по собственным рецептам. Подают к блюдам собственное вино.

Северная Черногория

Из-за того, что туристы полюбили отдых на побережье затоки Котор в западной части Черногории, ее северная часть остается неиспорченной путешественниками. Этот регион славится живописной природой, рыбалкой, охотой и прекрасными местами для похода. Путешествуя по северу, непременно следует посетить Каньон реки Тара, национальный парк Дурмитор, а также - попробовать местный сыр и рагу с говядиной.

Лидс, Англия

В последние годы викторианский город становится более современным, за счет стильных бутиков, кафе и ресторанов, а также - других развлечений. По словам экспертов, Лидс - вполне может стать хорошей альтернативой людному Лондону. Помимо особой атмосферы и прекрасных видов, туристы смогут развлечься на гастрономических фестивалях и посетить уникальные музеи.

Алентежу, Португалия

Алентежу - один из самых интересных регионов Португалии. Он богат историческими памятками, архитектурным наследием и множеством необычных и, даже, скрытых достопримечательностей. Это богатство сделало регион настолько ценным, что его внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Более того, регион имеет свою кухню и культурные особенности, которые покажут Португалию с совершенно новой стороны. Еще одно преимущество Алентежу - регион расположен рядом с Лиссабоном.

Северная Германия

Обычно туристы едут в Германию, чтобы посетить Берлин или Баварию, но мало кто едет в северную часть страны. Здесь путешественников ждут песчаные пляжи, чистая вода и прекрасные пейзажи. Особой харизмой отличаются города Любек и Бремен, которым присущ настоящий немецкий колорит. В свою очередь в Гамбурге в этом году открылась Эльбская филармония - произведение архитектурного искусства.

Молдова

Постсоветская страна - недооценена туристами, уверены эксперты. Молдова красивая, приветливая, загадочная и даже мистическая. Помимо природы и архитектурного наследия, страна известна самым крупным скальным православным комплексом - Скальнй монастырь Цыпова. Еще одним достоянием стало виноделие. Молдавские вина известны далеко за пределами страны, а виноградники - одно из любимых мест туристов.

Пафос, Кипр

Первая столица Кипру во времена Римской империи представляет собой культурный и исторический центр. Буквально все памятники включены в Список всемирного наследия Юнеско. Особой популярностью пользуется Археологический парк, где можно увидеть развалины древнего города с виллами римского периода, средневекового замка, римские термы, древний водопровод, театр и многое другое.

Гавр, Франция

Норманский город Гавр - одно из лучших туристических направлений этого года. Праздную свое 500-летие, которое продлится пять месяцев, горожане планируют регулярные выставки, фестивали и концерты. Несмотря на разнообразие исторических памяток, не менее привлекательны современные постройки, созданные мировыми архитекторами. Более того, город имеет выход к мору, поэтому можно провести время на пляже, нежась под солнцем.