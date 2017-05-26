Боевика «ЛНР» из Беларуси отправили лечиться от алкоголизма 13 26.05.2017, 11:18

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Иван Яровой

Иван Яровой, который обещал разогнать Майдан в Беларуси, попал в ЛТП после «празднования» 9 мая.

Бывший боевик «ЛНР» Иван Яровой, который воевал на Донбассе против Украины с ноября 2014-го по август 2016-го года, 25 мая направлен судом Круглянского района в лечебно-трудовой профилакторий (ЛТП).

Об этом сообщил «Белсату» сам Иван Яровой.

Со слов экс-боевика, с момента возвращения в Беларусь из Донбасса (август 2016 года) он трижды привлекался к административной ответственности по ст. 17.3 КоАП (нахождение в общественном месте в нетрезвом состоянии), что и стало поводом для направления в ЛТП. Последний протокол против Ярового милиция составила после того, как бывший боец ЛНР «отпраздновал» День Победы 9 мая.

«Никаких повесток не было. Утром в 6 забрали из дома, завезли в РОВД. Потом повезли на суд и год ЛТП там объявили (12 месяцев – максимальный срок пребывания в ЛТП, – «Белсат»). На суде прокурор только говорил, адвокат молчала. Заседание суда минут 10 длилось», – рассказал Яровой.

Если Яровой не обжалует решение суда, то через 10 дней решение вступит в силу и его направят в ЛТП.

Система ЛТП предусматривает изоляцию лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией. При этом граждане в ЛТП не являются осужденными к лишению или ограничению свободы и не считаются административно арестованными.

27-летний Иван Яровой с позывным «Пушкин» стал известной личностью в Беларуси в феврале 2016-го. На Донбассе Иван Яровой воевал в рядах «Казачьего полка ЯрГА». В октябре 2015 года, после того как Иван Яровой съездил на побывку домой, его задержали в Орше, о чем сообщила газета «СБ. Беларусь сегодня» в статье «Гастарбайтеры войны» (номер от 11 февраля 2016 года). Вскоре Яровой подтвердил «Радыё Свабода», что его действительно задерживали, но через неделю выпустили из СИЗО, предупредив об уголовной ответственности за наемничество. После этого «Пушкин» снова поехал на войну.

Начиная с февраля 2016-го Яровой несколько раз общался с журналистами негосударственных СМИ. В одном из интервью, в частности, он заявил: «Если в Беларуси начнется Майдан, буду разгонять. Я против всех вот этих… кто по-белорусски говорит».

В августе 2016-го Яровой оставил Донбасс и вернулся в свой родной город Круглое. После возвращения «Пушкина» на родину правоохранители провели в его доме несколько обысков, но никаких юридических претензий к боевику «ЛНР» не имели.