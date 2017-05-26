Стадион «Динамо» превращается в музей коррупции 2 26.05.2017, 11:42

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Долгострой cтал бермудским треугольником, где пропадают бюджетные деньги.

Существует мнение, что современный футбол омерзителен. И дело тут не в том, что кастрированным новыми жесткими правилами футболистам уже не приходится смывать со своих бутс чужую кровь, и не в том, что большинство современных игроков ни по харизме, ни по уровню мастерства не дотягивают до легенд даже недавнего прошлого. Когда вспоминаешь легкого, как пушинку, Роналдо образца сезона 1996/1997, пиратскую улыбку Верона, мрачную физиономию Зидана или переламывающего сопернику ноги Роя Кина, осознаешь, насколько быстро летит время. Всё это в романтическом прошлом. Сегодня футбол – это, главным образом политика. Во всяком случае, в Восточной Европе. И символом нового времени стали недостроенные стадионы-уроды, в которых, словно в бермудском треугольнике, пропадают государственные деньги, пишет kyky.org.

Реконструкция минского «Динамо» как попытка сэкономить

Подобный долгострой есть и в Беларуси. Речь идет о затянувшейся реконструкции стадиона «Динамо». Изначально планировалось построить совершенно новый стадион в Щомыслице, но это было «дорага», и городские власти решили подлатать «Динамо». Работы по реконструкции стартовали в 2012 году.

Публикация от 🇧🇾🤷🏽‍♂️👟🎒🕶🦁🌤🍆🍻⚽️🏂🚵🏻🎯🎧🚛🚗⛺️🛤🏔💌✝️ (@androsau_siarhey) Апр 5 2017 в 6:53 PDT

Начало было многообещающим – старый стадион должен был превратиться в современную арену на 41 тыс. человек с козырьками и соответствующей инфраструктурой. Однако в ходе не самых сложных математических расчетов выяснилось, что проект обойдется примерно в 180 млн. евро, поэтому (само собой) было принято решение найти какой-нибудь более дешевый вариант. И тут стали происходить совершенно нелепые вещи: «Динамо» перепрофилировали в легкоатлетический стадион «с возможностью проведения футбольных матчей».

Под «футбольными матчами» понималась игры чемпионата Беларуси, поскольку для проведения международных соревнований вся эта самодеятельность не годилась. Возник резонный вопрос: а где тогда будет проводить домашние матчи национальная сборная? Ответ последовал незамедлительно: для футболистов тоже построим стадион, но чуть позже. Сроки, само собой, не уточнялись. Самое смешное, что смета бесполезной легкоатлетической арены составляла порядка 150 млн. евро, а предполагаемая сумма будущего стадиона «для футболистов» оценивалась примерно в 95 млн. евро. Однако нужно отдать должное нашим чиновникам: они сумели подсчитать, что 245 млн. (150+95) это намного больше, чем первоначальные 180 млн. В итоге в проект легкоатлетического стадиона были внесены корректировки, чтобы реконструированный «Динамо» мог претендовать на 4-ю (высшую) категорию УЕФА. Во сколько обойдутся эти корректировки, увы, неизвестно. К слову, термин «реконструкция» в данном случае довольно условный, если учесть, что от старого стадиона остались лишь на ладан дышащие арки, которые по какому-то недоразумению считаются архитектурной ценностью.

Публикация от Julia (@juliapozhogina) Май 21 2017 в 3:34 PDT

Если не случится ничего экстраординарного, то «Динамо» будет сдан в эксплуатацию уже в 2018 году. Во сколько в итоге обойдется вся эта «реконструкция», мы, видимо, так никогда и не узнаем.

Тем временем в частном бизнесе

Интересно, что в Беларуси параллельно с этими гигантскими государственными стройками появились стадионы, возведенные исключительно частниками. Так, Анатолий Капский построил для своего «БАТЭ» единственный на данный момент беларуский стадион, за который не стыдно.