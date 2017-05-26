Шесть невероятных технологий прошлого, секрет которых утерян 26.05.2017, 11:50

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В древности многие знания и открытия передавались строго от учителя к ученику.

И если эта цепочка разрывалась, то принцип работы изобретения мог оказаться утерянным навсегда.

Покопавшись в истории, adme.ru собрал 6 технологий из прошлого, секрет которых не дошел до наших дней.

Кубок Ликурга

Этот древний римский кубок, на котором изображена гибель царя Ликурга, обладает интересной особенностью. Он меняет свой цвет в зависимости от освещения и жидкости, которая в него налита. Например, в тени он зеленый, на свету — красный. Если в него налить воду, он светится синим. Если масло — цвет меняется на желто-красный.

Ученые считают, что кубок использовался для определения примесей в напитках. Чаша сделана из мельчайших наночастиц золота и серебра. Это означает, что древние мастера были знакомы с тем, что сегодня мы называем нанотехнологиями. Однако повторить подобное до сегодняшнего времени так никто и не смог.

Свободная энергия

Никола Тесла был гениальным изобретателем и спроектировал множество фантастических вещей. В 1901 году он построил башню Ворденклиф, которая была способна передавать электричество в любую точку земли и обеспечить людей свободной (бесплатной) энергией.

К сожалению, лабораторию Теслы перестали финансировать, а башня в скором времени была разрушена. После его смерти часть чертежей изобретений была захвачена, а другая часть исчезла таинственным образом.

Звук духа

Гипогей Хал-Сафлиени — древнейшее подземное святилище. Самая интересная его часть — это «Комната оракула». Звуки, произнесенные в этой комнате низким мужским голосом, многократно усиливаются и разносятся по всему сооружению, а все остальные звуки не слышны.

Ученые до сих пор пытаются выяснить, как работает древний усилитель. Известно, что звуки резонируют с такой частотой, что люди чувствуют вибрацию всем телом. Такой эффект вызывает изменение сознания и появление галлюцинаций.

Гибкое стекло

В период между 14-м и 37-м годами н. э. жил стеклодув, который открыл вещество, названное гибким стеклом. Мастер сделал для императора Тиберия бокал из такого материала. Когда Тиберий выпил из чаши и бросил ее на пол, она не разбилась.

Император решил, что удивительный материал мог обесценить серебро и золото. Он приказал казнить стеклодува, чтобы секрет гибкого стекла умер вместе с ним.

Греческий огонь

Греческим огнем называли некую горючую смесь, которую использовали византийцы в морских сражениях. Это была такая медная труба, из которой на 25–30 метров вырывалась огненная струя. Греческий огонь невозможно было потушить, горел он даже на воде. Со временем оружие заменили порохом, а рецепт изобретения был утерян.

Универсальный антидот

Митридат VI был понтийским царем в 120–63 годах до н. э. Он настолько боялся быть отравленным, что в течение 7 лет приучал свой организм к разным ядам. Он смешал 54 ингредиента и получил универсальный антидот.

После его смерти медики обнаружили, что антидот помогал от любого отравления или яда. Они назвали микстуру митридациум, или териак. Однако рецепт и ингредиенты остались неизвестными.