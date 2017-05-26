Стало известно, кто устроил взрыв во дворе посольства Беларуси в Литве 1 26.05.2017, 12:02

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Ранее этот человек не попадал в поле зрения литовских стражей порядка.

Вильнюсская полиция сообщила, что установила личность мужчины, подозреваемого в том, что он забросил петарду на территорию посольства Беларуси в Вильнюсе. Об этом сообщает Delfi.lt.

Представитель главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Паулюс Радвилавичюс сообщил, что этот человек ранее в поле зрения полиции не попадал. Ему предъявлено подозрение в нарушении общественного порядка.

Инцидент произошел вечером 18 мая. Во двор белорусского посольства в Вильнюсе неизвестный бросил петарду. Вскоре полиция города распространила фото подозреваемого — его запечатлели камеры видеонаблюдения.