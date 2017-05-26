Фотография, которая вызовет белую зависть у белорусских болельщиков 5 Руслан Горбачев, «Салідарнасць»

26.05.2017, 12:10

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Фото: gazetaby

На снимке – немецкий полицейский мило общается с болельщиком, держащим в руке две бутылки пива.

Фото было сделано в середине мая в немецком городе Брауншвейг, где местный футбольный клуб «Айнтрахт» принимал берлинский «Унион». Полицейских мы увидели, когда наш автобус заехал на парковку для гостей. Правоохранители расслаблено стояли, наблюдая за людьми.

На фотографии нельзя не обратить внимание на две вещи. Во-первых, полицейский доброжелательно настроен к болельщику. Он дружелюбно с ним общается, оба улыбаются.

В Беларуси такую ситуацию представить почти невозможно. В порядке вещей, когда силовики относится к гражданам как к бесправным. Достаточно вспомнить, что бывшему главному тренеру сборной Беларуси по футболу милиция запретила улыбаться на стадионе.

Во-вторых, болельщик у входа на стадион спокойно пьет пиво. Некоторые могут удивиться: как же так, куда смотрит полиция? Здесь нужно пояснить, что пить пиво на улицах Германии не запрещено. Более того, внутри футбольных стадионов, где довелось побывать, пиво (не высокоградусные напитки) также продавали, и болельщиков пускали с ним на трибуны.

Вот как ситуацию пояснил Свен Шлензог, руководящий отделом по обеспечению безопасности на стадионе берлинского «Униона», где на матчи собирается более 20 тысяч человек:

– Наш опыт показывает, что за время матча взрослый человек может успеть выпить 3-4 бокала пива. Практика свидетельствует, что в таком состоянии человек может себя адекватно вести. Проблемы появляются не тогда, когда наши фанаты пьют пиво во время матча, а тогда, когда его продажа на стадионе запрещена. Это провоцирует болельщиков выпить много алкоголя перед входом на стадион или даже что-то пронести с собой. Вот тогда у нас возникают проблемы.

Удалось также узнать и позицию полиции по этому поводу. Вот, что пояснил Питер Блутген, заместитель руководителя 65-го отдела полиции Берлина:

– Я считаю алкоголь проблемой, потому что когда люди подвыпившие, они быстрее солидаризируются и поддерживают друг друга, в том числе нарушителей. Вместе с тем, задержанные нами нарушители, как правило, не употребляли алкоголь – они скорее могут быть под воздействием наркотиков. И мы прекрасно понимаем, что если пива не будет на стадионе, тот алкоголь будет перед стадионом. И люди будут приходить на матч сильно алкоголизированными.

Здесь можно только добавить, что в Беларуси зачастую так и происходит.

И последнее, что удивило на немецких стадионах, где пришлось побывать. Полиция там находится только до входа на арену, а досмотр болельщиков проводят стюарды, которые также отвечают за безопасность на стадионе.

По сути, полицейские присутствуют только для подстраховки, на случай серьезного ЧП. Тем, кто не нарушает закон, с ней сталкиваться не приходится – ни на стадионе, ни в обычной жизни.

Руслан Горбачев, «Салідарнасць»