10 изобретений, которые человечество подглядело у природы 26.05.2017, 12:40

Гениальные изобретения, великие открытия и прорывы в науке были сделаны только благодаря наблюдению за природой.

Ее творения отличаются максимальной эффективностью, безупречной точностью и экономией ресурсов. А многие вещи, которыми мы пользуемся каждый день, были придуманы задолго до нас.

Adme.ru собрал 10 самых интересных изобретений, которые мы подглядели у природы.

Нет ничего чище акульей кожи

Акулы — одни из самых чистых существ на планете. Их кожа покрыта большим количеством зубиков. Покрытие зубиков отталкивает опасных микробов и грибковые инфекции. Ученые скопировали структуру акульей кожи на пленке, которую применили в больницах, школах и местах, где обитают опасные микробы.

Гекконы управляют гравитацией

Лапки гекконов покрыты крошечными волосками, которые позволяют им передвигаться буквально по любой поверхности.

Когда люди узнали «секрет» гекконов, был создан клей, который может выдерживать вес 315 кг. И перчатки-липучки на окна, которыми пользуются высотники и астронавты, работают по тому же принципу, что и лапки гекконов.

Кошки видят в темноте

Помните, как глаза кошек светятся в темноте? По правде, они отражают свет, что позволяет им лучше видеть ночью. После того как люди обратили на это внимание, было придумано светоотражающее покрытие, которое нанесли на дорожные знаки по всему миру.

Горбатый кит очень ловкий

Несмотря на свой вес и размеры, киты очень ловкие создания. Изучая китов, ученые заметили бугры в передней части их плавника, которые позволяют разрезать толщу воды, как горячий нож масло.

Основываясь на этом открытии, инженеры изменили лопасти ветровых генераторов и смогли получить на 20 % больше энергии. Позже такую же технологию применили в строении самолетов и вертолетов, увеличив скорость полета.

Лотос самоочищается

Если окунуть лотос в грязную воду, то на нем не останется грязи. Его лепестки покрыты нановолосинками, по которым скатываются капли, смывая всю грязь.

Ученые разработали самоочищающуюся краску с эффектом лотоса. Сейчас такой краской покрывают здания и помещения в больницах, чтобы на них не оседала пыль, бактерии и плесень.

Пустынные жуки умеют добывать воду

Жуки пустыни Нами умеют добывать воду, даже если ее вообще нет. Их панцирь имеет гениальную систему сбора воды прямо из воздуха. Такая способность вдохновила инженеров на создание материала, который добывает влагу из воздуха и обеспечивает самые засушливые регионы питьевой водой. При этом технология остается очень дешевой.

Птицы беззвучны

В 1964 году японцы создали «поезд-пулю», который ехал со скоростью 190 км/ч, но имел один очень неприятный эффект. При выезде из тоннеля поезд выталкивал стену воздуха и раздавался оглушительный хлопок, который пугал пассажиров.

Тогда инженеры изменили форму лобовой части поезда, позаимствовав ее у птиц, которые ловили рыбу, погружаясь в воду тихо и без всплеска. Такое решение устранило звук, увеличило скорость на 10 % и уменьшило расход энергии на 15 %.

Термиты — гениальные архитекторы

Самые первые кондиционеры создали термиты. Эти насекомые строят гнезда до 3 метров в высоту и работают в условиях невыносимой жары.

Проанализировав структуру термитника, в 1996 году архитекторы построили центр Истгейт в Зимбабве. Температура тут достигает 40 °C, но при этом внутри прохладно. Кроме того, постройка использует всего 10 % энергии по сравнению с соседними зданиями.

Мотыльки поглощают свет

Глаза мотыльков устроены таким образом, что полностью поглощают видимый свет. Их орган зрения состоит из нескольких рядов микросфер, проникая сквозь них, свет не отражается.

По такому же принципу ученые разработали пленку, которую использовали в солнечных батареях, и добились поглощения до 99 % энергии света. То есть теперь такая батарея может работать ночью и даже внутри помещений.

Кораллы очищают воздух

Кораллы умеют поглощать из окружающей среды углекислый газ. Изучая кораллы, ученые из Стэнфорда разработали экологичный цемент.

При обычном производстве на каждую тонну готового цемента выбрасывается тонна углекислого газа. Производство нового цемента стало не только экологически чистым, но и удерживает частицы пыли и грязи, не поднимая их в воздух.