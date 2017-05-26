Вячеслав Сивчик: За свободу нужно сражаться 2 26.05.2017, 12:57

ФОТО: DW.COM

Белорусский народ пережил тяжелый 20-й век и его ждет счастливое будущее.

Об этом лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик заявил в интервью сайту Charter97.org.

- Вы принимали участие в различных акциях протеста и можете сравнивать. Отличались ли акции 2017 года от протестов предыдущих лет?

- Безусловно. В первую очередь нужно обратить внимание на то, что действующий режим находится у власти уже 23 года. Уличные акции в этом году абсолютно объективны и закономерны. Есть несколько факторов, которые вызвали протестную волну. Во-первых, власть уже ничего не может предложить белорусскому народу. Это вызвало экономические протесты. Так как в Беларуси уже 23 года нет выборов, единственным механизмом влияния у людей являются уличные протесты.

Не стоит забывать, что в этом году пройдут учения Запад-2017. Восточный фактор очень сильно повлиял на события этой весны. Многое из того, что происходило этой весной показывает прокремлевскую ориентацию режима, которому мешают настоящие белорусские патриоты. Это касается не только сфабрикованного дела «Белого легиона», слепленного в лучших традициях НКВД.

- Каков ваш прогноз, что будет дальше происходить в ситуации кризиса и нарастающего недовольства белорусами властью? Что будет дальше?

- Белорусский народ пережил тяжелый 20-й век. Несмотря на это, я верю в счастливое будущее белорусов. Cама по себе диктатура не уходит, за свою свободу нужно сражаться. Я надеюсь, что произойдет консолидация белорусов перед лицом опасности для нашей независимости, и мы вернем свои права и свободы, которые у нас забрали.