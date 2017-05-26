Пять странных историй могилевской милиции Игорь Лозовский, «Могилевская весна»

26.05.2017, 13:12

Как реагирует силовое ведомство, когда что-то идет не так.

История один. Вытянутый непонятно через какое стекло водитель

Все самое лучшее в релизах УВД Могилевского облисполкома начинается со слов «официальный комментарий». Особенно, когда информационный отдел ведомства встает на борьбу с идеологическими соперниками из «Хартии-97», «Белорусского партизана» и другими. Так получилось с информацией про сотрудников ГАИ, которым пришлось разбить и вытаскивать через стекло автомобиля нетрезвого водителя и его пассажира:

«21.05.2017 года на сайте «Хартия 97» и других Интернет-ресурсах был размещен материал «Под Могилевом гаишники разбили лобовое стекло»…Информация, распространенная данными СМИ и Интернет-ресурсами, заведомо не соответствует действительности и умышленно направлена на дискредитацию сотрудников ОВД. …Отметим, что Интернет-ресурсы в целях усугубления негативного восприятия читателями действий инспекторов ДПС ОГАИ РОВД, умышленно распространили искаженные сведения о том, что сотрудники «разбили лобовое стекло и через него достали водителя», — говорит нам официальный комментарий УВД.

На самом деле, «Хартия-97» взяла материал с сайта «Нашей Нивы». А «Наша Нива» — сюрприз – позаимствовала текст у лучших журналистов города из «Вечернего Могилева». Именно областная газета, которая не раз получала грамоты и награды от Министерства внутренних дел, впервые заявила, что именно через лобовое стекло и был извлечен алкогольнопахнущий водитель. Причем со ссылкой на материалы, «предоставленные начальником ООПП Могилевского РОВД Артемом Мишениным». Скриншот прилагаем.

История два. Замалчивание достижений коррупционера – бывшего директора ЖКХ

15 мая в СМИ появилась информация про уголовное дело, которое ведется в отношении Владимира Агеева – бывшего директора Могилевского УКП «Жилкомхоз». 16 мая отделение информации и общественных связей УВД опубликовало текст, в котором рассказало о том, как была устроена преступная схема, одну из ведущих ролей играл вышеуказанный начальник сферы ЖКХ.

«Благодаря кропотливой оперативной работе сотрудников УБЭП УВД, были возбуждены уголовные дела в отношении руководителей предприятий ЖКХ шести районов Могилевской области, а причиненный ущерб составил более 450 тысяч рублей. …Предпринятые усилия позволили сорвать планы организаторов, намеревавшихся втянуть в преступную схему еще больше должностных лиц в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в заявлении.

УВД решило не упоминать, что всего год назад сайт торжественно поздравлял Агеева с 55-летием. Он – бывший заместитель начальника УВД, начальник предварительного расследования областного управления, полковник милиции в отставке.

История три. Как отрывок из стихотворения Янки Купалы стал «нацистским лозунгом»

В конце марта на суде над участником акции протеста 15 марта Александром Страхом выяснилась потрясающая вещь: оказывается, лозунг «Жыве Беларусь» — нацистский. Во всяком случае, так посчитал командир роты ОМОН УВД Борисенко. По его словам, Страх кричал «Жыве Беларусь», а толпа отвечала «Жыве!», как нацисты». Потом милиционер поправился, сказав, что использовать лозунг не запрещено, но только «не таким тоном».

Удивившись способности милиционера определять степень нацизма по тону, четыре могилевских журналиста обратились к начальству Борисенко за разъяснениями. Ответ оказался достойным ОМОНа. Сотрудник милиции сравнил кричавших «Жыве!» людей с нацистами, «чтобы судья имел представление о действиях Страха, а не для сравнения участников массового мероприятия с нацистами».

При этом под лозунгом «Жыве Беларусь!» выходит государственная «Народная газета», а школьники учат одноименное стихотворение Янки Купалы.

«Гэта крык, што Жыве Беларусь».

История четыре. Молчание и резкий выпад в отношении кричевских милиционеров

11 кричевских милиционеров еще в феврале пожаловались министру внутренних дел на начальника Кричевского РОВД. Тот, по их словам, отбирал их премии, заставлял дежурить больше обычного и заставлял составлять протоколы за мелкое хулиганство и распитие алкогольных напитков в общественном месте. Первым информацию выдали БелСАТ, БелаПАН и «Радио Свобода». После этого «бунт кричевских милиционеров» разошелся по всему Интернету – так окрестили инцидент некоторые сайты.

Областное управление милиции отреагировало на информацию не сразу. Лишь спустя несколько дней со словом выступил замначальника УВД Владимир Рыжанков.

Он назвал информацию кричевских милиционеров Вусика и Шашкова неподтвержденной, а СМИ, которые ее распространили, – «деструктивными» (что бы это ни значило).

Рыжанков обвинил Вусика и Шашкова в нарушении профессиональной этики и многочисленных эпизодах непрофессионального исполнения своих обязанностей. В конце своего текста он пригрозил, что, в случае выявления в их выступлениях в СМИ клеветы, на них может быть возбуждено уголовное дело.

И да, в действиях руководителя Кричевского РОВД ничего противоправного не нашли.

История пять. Опрос, оскорбивший светлый образ ГАИ

В декабре прошлого года мы впервые в своей жизни увидели, как кто-то пытается добиться опровержения опроса.

21 ноября отдел информации и общественных связей УВД обнаружил в пабликах «ВКонтакте» Бобруйск.Live, Могилев.Live и Могилев.Real опрос «Какую сумму денег вы давали сотрудникам ГАИ Могилевской области». Для ответа предлагалось выбрать один из следующих вариантов: «Менее 5 долларов», «101 и более долларов», «Я вопросы без денег решал» и некоторые другие. УВД посчитало такой опрос оскорбительным и подала против администратора перечисленных групп Александра Ирхо иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Милиция, помимо прочего, просила опубликовать опровержение опроса (интересно, как выглядит опровержение опроса?). В суде Ленинского района представители УВД заявили много интересных вещей:

«Указание другой валюты (долларов) свидетельствует о намеке на незаконные действия сотрудников ГАИ».

«На странице опубликованы результаты этого опроса. То есть любой пользователь, открыв страничку, видел, что денежную сумму в размере 101 и более долларов сотрудникам ГАИ Могилевской области дал 67 человек. То, что в опроснике указаны дополнительные ответы «Я вопросы решал без денег», «Я не водитель» и «Я не сталкивался с ГАИ», не умаляют той информации, которая уже дискредитировала и опорочила деловую репутацию лиц УВД Могилевского облисполком».

«Указание информации негативной о сотрудниках ГАИ Могилевской области в целом – это необъективно, незаконно и обидно. В своем большинстве сотрудники милиции, особенно ГАИ, рискуют постоянно! Именно потому их деятельность находится под защитой государства».

Все эти слова принадлежали старшему инспектору по правовому обеспечению оперативного отделения штаба Татьяне Мартыновой.

Несмотря на такую пробивную аргументацию, судья Ленинского суда Валентина Лопатина отказала областному управлению милиции в их иске.

Игорь Лозовский, «Могилевская весна»