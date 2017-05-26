В Британии заочно арестовали россиянина из «списка Магнитского» 1 26.05.2017, 13:37

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Высокий суд Лондона

Экс-следователь МВД РФ Павел Карпов не выплатил Hermitage Capital около 750 тысяч евро судебных издержек.

Высокий суд Лондона выдал ордер на арест экс-следователя МВД РФ Павла Карпова, являющегося одним из центральных фигурантов «списка Магнитского», сообщает «Немецкая волна».

Постановление вынесено в связи с «неуважением к суду и неповиновением» закону. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном в четверг, 25 мая, на сайте Law and Order in Russia, созданном при поддержке бизнесмена Уильяма Браудера, сооснователя Hermitage Capital.

Карпов не выплатил 650 тысяч фунтов (около 749 тысяч евро) судебных издержек, которые британский инвестиционный фонд понес в ходе защиты по иску бывшего следователя.

В 2012 году Павел Карпов обратился в лондонской суд, обвинив Браудера и его коллегу, главу компании Firestone Джемисона Файерстоуна, в клевете, но в рассмотрении дела ему было отказано. Прокуратура предписала бывшему сотруднику МВД РФ компенсировать затраты фонда на адвокатские услуги, однако Карпов не предпринял никаких шагов для выполнения постановления. На следующее заседание Высокого суда Лондона он не явился, послав юристам фонда «издевательские стихи» собственного сочинения, уточняет Law and Order in Russia. В сентябре 2016 года обвиняемого приговорили к трем месяцам тюрьмы за неуважение к суду с отсрочкой отбытия наказания. На слушании в декабре 2016 года он также отсутствовал.

Связь с Сергеем Магнитским

Павел Карпов попал в обнародованный на сайте министерства финансов США «список Магнитского» в апреле 2013 года. В 2008 году он вел дело об уклонении от налогов фирмы «Камея», которая, по версии следствия, была связана с британским фондом. По словам Уильяма Браудера, аудитор Hermitage Capital Сергей Магнитский был арестован после выявления коррупционных механизмов, в которые были вовлечены сотрудники МВД РФ, включая Карпова.

«Список Магнитского», названный в память о скончавшемся в московском СИЗО аудиторе, был принят Конгрессом США в конце 2012 года. Документ предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению американских парламентариев, к нарушениям прав человека.