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Эксперты назвали топ-10 культурных объектов мира

  • 26.05.2017, 13:42
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В число самых значимых вошли комплекс Ангкор-Ват в Камбодже и мечеть шейха Зайда в Абу-Даби.

Авторитетный туристический сервис TripAdvisor определил самые лучшие культурные объекты мира в этом году. Рейтинг возглавил комплекс Ангкор-Ват в Камбодже, пишет korrespondent.net.

Вторую позицию заняла мечеть шейха Зайда в Абу-Даби, а третью - Кордовская соборная мечеть (Мескита) в Испании.

Далее в рейтинге идут собор Святого Петра в Ватикане, комплекс Тадж-Махал в Индии, храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге, Великая Китайская стена Мутяньюй, Мачу-Пикчу (Перу), площадь Испании в Севилье и миланский собор Дуомо.


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