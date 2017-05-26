Дональд Туск: Будем требовать от стран G7 продления санкций против РФ 26.05.2017, 14:31

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Фото: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

Председатель Европейского совета четко обозначил позицию ЕС.

Дональд Туск заявил, что ЕС намерен требовать от стран «Большой семерки» продолжать политику санкций в отношении России за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов в Украине, передает «Радио Польша».

Сегодня, 26 мая, Дональд Туск примет участие в саммите «Большой семерки», который пройдет в Таормине на Сицилии.

В ходе брифинга Дональд Туск отметил, что с момента предыдущего саммита G7 в Японии ситуация в Украине не изменилась, Россия же продолжает игнорировать Минские соглашения. Поэтому, по словам Туска, ЕС не видит причин для отмены или ослабления санкций.

На вопрос, согласны ли с этим мнением США, глава Европейского совета ответил неоднозначно.

«В ходе разговора с Дональдом Трампом у меня сложилось впечатление, что он готов к более существенному участию в разрешении конфликта в Украине, что, впрочем, не означает, что наши мнения относительно роли РФ в этом конфликте сходятся», - сказал глава Европейского совета.

Он также упомянул трагическую ситуацию в Сирии. От имени Европейского союза, Дональд Туск возложил вину за происходящее в этой стране на Иран и Россию, которые поддерживают режим президента Асада.