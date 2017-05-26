закрыть
26 мая 2017, пятница, 16:00
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Дональд Туск: Будем требовать от стран G7 продления санкций против РФ

  • 26.05.2017, 14:31
  • 8,318
Фото: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

Председатель Европейского совета четко обозначил позицию ЕС.

Дональд Туск заявил, что ЕС намерен требовать от стран «Большой семерки» продолжать политику санкций в отношении России за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов в Украине, передает «Радио Польша».

Сегодня, 26 мая, Дональд Туск примет участие в саммите «Большой семерки», который пройдет в Таормине на Сицилии.

В ходе брифинга Дональд Туск отметил, что с момента предыдущего саммита G7 в Японии ситуация в Украине не изменилась, Россия же продолжает игнорировать Минские соглашения. Поэтому, по словам Туска, ЕС не видит причин для отмены или ослабления санкций.

На вопрос, согласны ли с этим мнением США, глава Европейского совета ответил неоднозначно.

«В ходе разговора с Дональдом Трампом у меня сложилось впечатление, что он готов к более существенному участию в разрешении конфликта в Украине, что, впрочем, не означает, что наши мнения относительно роли РФ в этом конфликте сходятся», - сказал глава Европейского совета.

Он также упомянул трагическую ситуацию в Сирии. От имени Европейского союза, Дональд Туск возложил вину за происходящее в этой стране на Иран и Россию, которые поддерживают режим президента Асада.


Мнение

Мужайтесь, люди, скоро осень!
Мужайтесь, люди, скоро осень! Ирина Халип
У нас у всех есть шанс
У нас у всех есть шанс Наталья Радина
Не молчите!
Не молчите! Николай Статкевич
Абырвалг
Абырвалг


Интервью

Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные