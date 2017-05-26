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Ученые рассказали, как читать мысли по глазам

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  • 26.05.2017, 14:39
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Взгляд человека сообщает куда больше информации, чем считалось раньше.

Новое исследование ученых-психологов обнаружило, что когда глаза человека сужаются, это свидетельствует о том, что он кого-то осуждает, пишет журнал Psychological Science (перевод – 24news.com.ua).

Это может также означать, что он сердит, подозрителен, агрессивен или презрителен. Однако когда глаза расширяются, это означает, что они очень чувствительны к информации, которую они получают. Это может означать, что они заинтересованы, поражены или даже чувствуют себя трусами.

То, как глаза перемещаются, чтобы передавать эмоции, связано с тем, как мы на самом деле используем наши глаза. Например, сужение наших глаз позволяет нам видеть дальше.

Выводы исходят из исследования, в котором люди смотрели на пары глаз, демонстрируя разные эмоции. Несмотря на огромную сложность мимики, расширение и сужение глаз удивительно информативно.

Доктор Даниель Ли сказал: «Человеческие выражения лиц очень сложны — при перечислении наших лицевых мышц мы вычислили, что существует по крайней мере 3,7 х 1016 различных комбинаций выражений. Мы рассмотрели область глаз и обнаружили, что одно простое физическое измерение (расширение против сужения) объясняет большинство этого сложного пространства в социальной коммуникации».

Глаза остаются жизненно важными для понимания эмоций других людей, даже когда мы можем видеть остальную часть лица, обнаружили исследователи.


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