Эстония высылает российских дипломатов 3 26.05.2017, 16:16

6,152

Фото: Jevgeni Kapov

Российскому генконсулу и консулу в Нарве вручили ноту, они покинут Эстонию.

По данным delfi.ee, генконсулу РФ в Нарве Дмитрию Казеннову и консулу Андрею Сургаеву вручили ноту. Теперь они должны покинуть Эстонию. Информацию подтвердили два источника, а также МИД ЭР.

Журналисты также обратились в Посольство России в Эстонии. Пока диппредставительство никак не прокомментировало эту информацию.

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Эстонии Сандры Камиловой, МИД подтверждает эту информацию, но не комментирует.