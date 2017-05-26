Эстония высылает российских дипломатов

Эстония высылает российских дипломатов3
- 26.05.2017, 16:16
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Российскому генконсулу и консулу в Нарве вручили ноту, они покинут Эстонию.
По данным delfi.ee, генконсулу РФ в Нарве Дмитрию Казеннову и консулу Андрею Сургаеву вручили ноту. Теперь они должны покинуть Эстонию. Информацию подтвердили два источника, а также МИД ЭР.
Журналисты также обратились в Посольство России в Эстонии. Пока диппредставительство никак не прокомментировало эту информацию.
По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Эстонии Сандры Камиловой, МИД подтверждает эту информацию, но не комментирует.