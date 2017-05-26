Кирилл Серебренников: Спасибо за честность, за братство, за поддержку! 26.05.2017, 16:47

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Кирилл Серебренников

Российский режиссер Кирилл Серебренников, ставший фигурантом уголовного дела, впервые прокомментировал ситуацию вокруг его театра «Гоголь-центр».

23 мая в квартире Кирилла Серебренникова и в здании «Гоголь-центра», руководителем которого он является, прошли обыски. Они проводились в рамках дела о хищении около 200 млн руб. По версии следствия, деньги были украдены руководством «Седьмой студии», которая была создана Серебренниковым. Сам режиссер был допрошен в качестве свидетеля.

В поддержку режиссера и театра выступили многие российские культурные деятели.

Сегодня Кирилл Серебреников разместил в Фейсбуке обращение к своим сторонникам:

«Дорогие друзья! Первый день, как смог собраться с мыслями. Первый день, как я могу выходить на связь (у меня отобрали все средства связи, все компьютеры). Первый раз пишу что-то здесь и читаю, читаю, читаю ваши слова любви и поддержки. Мне это, честно говоря, делать трудно, так как душат слезы, и эмоции разрывают - так хочется каждого обнять и поблагодарить лично!

Иногда в жизни происходят события, к которым ты не готов, не можешь быть готов, - именно это случилось со мной и моими друзьями, коллегами по проекту «Платформа». В этом проекте за три года участвовало огромное количество лучших в России молодых композиторов, музыкантов, актеров, режиссеров, художников, хореографов, танцоров, теоретиков и практиков искусства, а главное, - зрителей, которые постоянно приходили на наши события. «Платформа» - это то, чем я и те, кто к этой программе причастен, гордимся и что делало нас счастливыми эти три года. Теперь мы будем доказывать, что проект «Платформа» был, что он состоялся. Мы это докажем. Правду говорить легко. Даже если обстоятельства, в которых ты должен ее произносить, являются результатом чудовищной несправедливости. Но мы спокойны. Мы все вместе. Мы готовы к любым вопросам и нам нечего скрывать. Мой любимый театр «Гоголь-центр», вся команда, все актеры, все зрители, завалившие нас в эти дни цветами, спасибо вам огромное за поддержку! И очень сожалею, что вся эта ситуация коснулась косвенно и вас. Дорогие мои любимые Женя Миронов, Чулпан, Фёдор Сергеич, все мои коллеги - российские и зарубежные, все, кто подписал письмо в нашу защиту, кто выступал на митинге, в нашей и мировой прессе (список огромен, буду звонить и писать каждому лично!) - спасибо за честность, за братство, за огромную помощь и поддержку! Спасибо всем нашим родным, любимым и близким друзьям, помогающим и поддерживающим!!!

Эти сложные дни могут подорвать веру в людей, в справедливость, в здравый смысл, а у нас - наоборот! - столько любви, столько веры, столько поддержки, что это невозможно забыть и даже невозможно вместить в одно человеческое сердце. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Я вас всех очень люблю.

Кирилл Серебренников»