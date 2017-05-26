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Трейлер 7 сезона сериала «Игра престолов» установил рекорд

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  • 26.05.2017, 16:57
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Видео набрало около 61 миллиона просмотров за первые сутки.

Трейлер седьмого сезона фэнтезийного сериала "Игра престолов" собрал около 61 миллиона просмотров за первые сутки. Этот показатель является рекордным среди всех телешоу, передает korrespondent.net.

При подсчете учитываются данные как YouTube, так и других интернет-платформ, среди которых Facebook и Twitter.

Интерес к проекту усилился после того, как в Сети было обнародовано промо-видео под названием "Долгая дорога к трону", которое стало самым просматриваемым для HBO.


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