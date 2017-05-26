В Кишиневе задержали обладателя премии «взятка года» 26.05.2017, 17:59

Дорин Киртоакэ

Мэра столицы Молдавии задержали по обвинению в коррупции.

Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ задержан в четверг вечером по обвинению в коррупционных преступлениях. Произошло это после многочасового обыска в его кабинете: его вывели из здания сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), а затем пресс-секретарь НЦБК сообщила о предъявлении мэру обвинений и возможном сроке - до 10 лет лишения свободы, пишет newsru.com.

Когда Киртоакэ вывели, он выглядел спокойным. На вопросы журналистов ответил, что пока ничего комментировать не будет.

Как сообщила пресс-секретарь Национального центра по борьбе с коррупцией Анжела Старинская, мэра Кишинева обвиняют в коррупции, злоупотреблении служебным положением, извлечении выгоды из влияния.

Следствие считает, что Киртоакэ обеспечил выигрыш в тендере на оборудование парковок компании Eme Parkleitsystem и рассчитывал на 13% от прибыли фирмы. Его задержали на 72 часа.

Дорину Киртоакэ 38 лет. Он возглавляет мэрию Кишинева третий срок подряд, с 2007 года.

Чуть ранее были арестованы и два вице-мэра, начальник управления транспорта Кишинева, а также министр транспорта и дорожной инфраструктуры.

Напомним, ранее мэр Кишинева «удостаивался почетных званий» «грязнуля года» и «взятка года».