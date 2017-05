Британский дуэт Hurts едет в Минск с новой программой 26.05.2017, 18:30

Беларусь в числе первых услышит новинки дуэта.

12 ноября в Минск ворвутся британцы Hurts с новой программой Desire, релиз которой запланирован на 29 сентября. Беларусь в числе первых услышит новинки дуэта и хиты Rolling Stone, Wish, Lights, Stay, от которых перехватывает дыхание миллионов девушек во всем мире, пишет tut.by.

Буквально пару часов назад Hurts объявили дату выхода нового, четвертого по счету студийного альбома Desire. Престижная студия Columbia Records выпустит его 29 сентября 2017 года. Одновременно с этим группа анонсировала мировой тур в поддержку альбома, который начнется в октябре текущего года. Минску посчастливилось стать одной из первых точек маршрута. Тысячи белорусов получили шанс услышать новые песни мировых звезд раньше, чем это сможет сделать публика Германии, Молдавии, Чехии, Австрии, Италии, Польши, Великобритании и Нидерландов.

Видео для одной из композиций нового альбома Hurts опубликовали всего месяц назад, и Beautiful Ones уже собрало более полутора миллионов просмотров. Влиятельный журнал Paper назвал эту композицию «такой же величественной и грандиозной, как и альбом Surrender». А издание The Line of Best Fit охарактеризовало его, как «Мощный поп-сингл, который исследует темы ненависти, любви, жестокости и красоты».

В Минск стильные хартбрейкеры везут программу, в которую входят популярные вещицы как из их последнего альбома, так и хиты, получившие признание не только у публики, но и маститых критиков: Wonderful Life, Silver Lining, Happiness, Lights. Кстати, награды дуэт получает не только за модные видео и эмоциональные песни. Вокалист Тео Хачкрафт не раз признавался авторитетным GQ и британской редакцией Glamour самым стильным и самым сексуальным мужчиной.

Получить в подарок со сцены белую розу из рук одного из самых привлекательных сердцеедов мира или собрать тысячу лайков за фото с концерта в инстаграме можно будет в Минске 12 ноября.

Цена билетов: от 40 до 100 рублей, танцпол — 70 рублей.

Билеты поступят в продажу 2 июня.