В Пинске вблизи вокзала обнаружили авиабомбу 1 26.05.2017, 18:48

6,344

Фото: gp.by

Боеприпас весом 100 кг был изготовлен более 70 лет назад.

В Пинске вблизи железнодорожного вокзала обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил БелТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

В дежурную часть Брестского ОВДТ 25 мая около 23.30 поступил звонок от начальника линейного поста милиции на станции Пинск. Мужчина сообщил, что на 640-м км первого пути железнодорожного вокзала обнаружен металлический предмет, который похож на снаряд времен Великой Отечественной войны.

На место происшествия из Барановичей выбыла саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Специалисты установили, что опасная находка является фугасной авиационной бомбой типа ФАБ-100. Боеприпас весом 100 кг изготовлен более 70 лет назад. Его извлекли из грунта для уничтожения на полигоне.