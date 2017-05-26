закрыть
26 мая 2017, пятница, 20:27
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Пинске вблизи вокзала обнаружили авиабомбу

1
  • 26.05.2017, 18:48
  • 6,344
Фото: gp.by

Боеприпас весом 100 кг был изготовлен более 70 лет назад.

В Пинске вблизи железнодорожного вокзала обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил БелТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

В дежурную часть Брестского ОВДТ 25 мая около 23.30 поступил звонок от начальника линейного поста милиции на станции Пинск. Мужчина сообщил, что на 640-м км первого пути железнодорожного вокзала обнаружен металлический предмет, который похож на снаряд времен Великой Отечественной войны.

На место происшествия из Барановичей выбыла саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Специалисты установили, что опасная находка является фугасной авиационной бомбой типа ФАБ-100. Боеприпас весом 100 кг изготовлен более 70 лет назад. Его извлекли из грунта для уничтожения на полигоне.


Мнение

Мужайтесь, люди, скоро осень!
Мужайтесь, люди, скоро осень! Ирина Халип
У нас у всех есть шанс
У нас у всех есть шанс Наталья Радина
Не молчите!
Не молчите! Николай Статкевич
Абырвалг
Абырвалг


Интервью

Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные