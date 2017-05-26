Учителя уговаривают выпускников идти на концерт российского поп-певца 12 26.05.2017, 18:57

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Минских выпускников продолжают сгонять на концерт Егора Крида.

30 мая последний звонок прозвенит по всей стране. И, похоже, большинство минских школьников централизованно отметят выпускной в «Минск-Арене» на концерте. Дискуссия о том, что в столичных школах в рекомендуемо-обязательном порядке предложили провести выпускной таким образом, разгорелась в соцсетях, пишет kp.by.

Все столичные школы получили письма-рекомендации. Теперь учителя предлагают и даже уговаривают выпускников 11-х классов идти на концерт «Последний звонок».

- В письмах только рекомендация. Городские власти нам говорят: приказа не было, у всех есть возможность отказаться. Но на самом деле такие письма равносильны приказу, - рассказывает учитель одной из минских школ Елена Иосифовна. - Наши учителя ходят по школе и уговаривают детей. Буквально вчера было совещание, где сказали, что мы должны кровь из носа распространить 22 билета или будем платить сами. В нашей школе администрация не заставляет детей идти на концерт и не будет мстить за это. Но я знаю, что в других учебных заведениях и дети и родители идут в «Минск-Арену», так как боятся, что детям за игнорирование концерта отомстят на экзаменах. Это подается под таким соусом: мы организуем досуг детей. Но дети разные, и не все слушают Егора Крида. Хотя многие родители говорят: «Лучше пусть идут на концерт, чем соберутся где-нибудь и напьются». Последнее время стало просто невыносимо: количество обязаловок уже зашкаливает! Каждую неделю приходит 5 - 6 разнарядок, куда пойти детям. Школа задушена - повести детей куда-то не по приказу уже никто не хочет.

Идея устроить глобальный выпускной появилась у частной компании «Медиа Куб». Как признался заместитель директора Максим Приходовский, ему обидно, что из доброго дела пытаются вывернуть историю с обязаловкой.

- Нам показалось, что эта идея интересна, так как формат таких мероприятий очень популярен в России, Украине и Балтии. В Москве, например, выпускной походит в «Олимпийском». Мы сделали предложение «Минск-Арене», которая и выступила организатором мероприятия. Почему выбрали именно Егора Крида и MBAND? Мы провели голосование в соцсетях, и эти исполнители были в топе списка. Когда мы предложили в Министерстве культуры поддержать нас, они, конечно, согласились. В письмах нет обязаловки. Более того, некоторые школы не могут пойти на мероприятие, так как уже запланировали выпускной за пределами Минска. Мы также выделили 1000 билетов для детей из малоимущих семей, пригласили на концерт победителей международных олимпиад и творческих конкурсов. «Последний звонок» - мероприятие с добрыми намерениями, поддерживается ОНТ. Не знаю, что надо еще сделать, чтобы люди были довольны, - рассказал нам Максим Приходовский.