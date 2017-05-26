В Минске появился дом с «вышиванкой» 7 26.05.2017, 19:18

Государственный креатив вышел на новый уровень.

Девятого июня сдадут в эксплуатацию дом, на белом торце которого будет красоваться красный орнамет, пишет kyky.org.

Посмотреть на творчество УКС Центрального района можно по адресу улица Павлины Медёлки, 15, пишут в твиттере администрации Центрального района.