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В Минске появился дом с «вышиванкой»

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  • 26.05.2017, 19:18

Государственный креатив вышел на новый уровень.

Девятого июня сдадут в эксплуатацию дом, на белом торце которого будет красоваться красный орнамет, пишет kyky.org.

Посмотреть на творчество УКС Центрального района можно по адресу улица Павлины Медёлки, 15, пишут в твиттере администрации Центрального района.


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