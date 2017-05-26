В Минске появился дом с «вышиванкой»7
- 26.05.2017, 19:18
Государственный креатив вышел на новый уровень.
Девятого июня сдадут в эксплуатацию дом, на белом торце которого будет красоваться красный орнамет, пишет kyky.org.
Посмотреть на творчество УКС Центрального района можно по адресу улица Павлины Медёлки, 15, пишут в твиттере администрации Центрального района.
9 июня по адресу ул.Павлины Медёлки, 15 сдадут в эксплуатацию жилой дом необычайной красоты, авторы - УКС Центрального района! pic.twitter.com/EXsPp4W9AY— Центральный район (@minskcentralnyi) 26 мая 2017 г.