За кем пришли «да дураки» 1 26.05.2017, 20:39

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Фото: DMITRY SEREBRYAKOV/TASS

За последние полгода в РФ «да дураки» провели десятки обысков в домах правозащитников, оппозиционеров и представителей творческих профессий.

Несколько дней назад в квартире театрального режиссера Кирилла Серебренникова прошел многочасовой обыск. Официальная причина – расследование дела о хищении бюджетных средств в общей сумме около 200 млн рублей. Режиссера допросили в качестве свидетеля. Причину столь агрессивного вторжения в свою квартиру Серебренников не понимает. На вопрос актера Евгения Миронова президенту РФ Путину, зачем было это делать, тот ответил: «Да дураки», пишет «Радио Свобода».

В хищении подозревают бывшего генерального директора и главного бухгалтера театральной труппы «Седьмая студия», основанной Кириллом Серебренниковым в 2012 году. В четверг вечером Юрия Итина, экс-гендиректора труппы, отправили под домашний арест, вину он не признал, заявив, что если и повинен, то лишь в халатности. Нина Масляева, главбух студии, свою вину уже признала, меру пресечения ей будут избирать через три дня.

Так же вчера вечером пришел очередной запрос на предоставление документов в кинокомпанию режиссера Алексея Учителя, которую проверяют по запросу депутата Госдумы Натальи Поклонской. Запросы плодятся с абсолютно неимоверной скоростью, заявил адвокат режиссера Константин Добрынин.

За последние полгода в России «да дураки» провели десятки обысков в домах правозащитников, оппозиционеров и представителей творческих профессий. Нередко причиной обыска становится уголовное дело десятилетней давности, как в случае с Зоей Световой, у которой искали документы по делу ЮКОСа. История Серебренникова вновь продемонстрировала, что наведаться домой без предупреждения могут, даже если человек выступает в деле всего лишь в качестве свидетеля.