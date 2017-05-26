Минчанам отключают горячую воду из-за соревнований по легкой атлетике 26.05.2017, 21:46

Некоторым жителям столицы перекрывают горячую воду раньше запланированных сроков.

Горячую воду в столичных районах отключают поэтапно, и расписание публикуют заранее. Но некоторым жильцам Первомайского района вдруг начали перекрывать вентили раньше запланированного, пишет kp.by.

- У нас должны были отключить воду 30 мая. Однако днем 25 мая появилось объявление, что уже с 26-го воды не будет, - рассказывает Станислава из дома на ул. Славинского. - Я его увидела и вовсе после 22.00, когда возвращалась с работы... Утром 26 мая змеевик стал холодным, и на душ можно было не рассчитывать.

Звонить в инстанции было поздно, и девушка стала штудировать сайты, чтобы узнать, почему воду отключили на четыре дня раньше. Ответ нашла на сайте Мингорисполкома.

- Там было указано, что из-за проведения соревнований в Центре олимпийской подготовки по легкой атлетике, который находится неподалеку, отключение горячей воды в некоторых домах нашего района переносится с 30 на 26 мая, - говорит Станислава. - Я все понимаю, но почему нас так поздно об этом проинформировали? Люди, которые возвращаются с работы, не имели возможности принять ванну, помыться! Более того, у нас в доме сейчас капремонт, не успели подключить газ, так что мы и без газа, и без воды!

Тот самый Центр олимпийской подготовки по легкой атлетике находится на улице Калиновского, 111. С 9 по 12 июня там пройдет Кубок Европы по легкой атлетике. Получается, если отключать воду на две недели 30 мая, к началу соревнований ее не успели бы включить обратно.

- Еще в апреле Министерство спорта обратилось в Министерство энергетики и Мингорисполком с просьбой перенести отключение воды в этом районе, - объясняет главный инженер филиала «Тепловые сети» РУП «Минскэнерго» Александр Драгун. - Мы посмотрели, что технологически возможно произвести смещение, и внесли коррективы в график. ЖЭС и Мингорисполком о предстоящих изменениях мы проинформировали еще 6 мая, за три недели до отключения. Информировать население об этом не наша функция. Воду и в домах, и в спорткомплексе включат через 14 дней - то есть к началу соревнований.