Лукашенко наехал на любимчика 3 26.05.2017, 22:03

Очередной спич диктатора на хоккейную тему зацепил на этот раз и «особу, приближенную к императору».

Отношения между правителем и главным тренером минской «Юности» Михаилом Захаровым часто выглядят идиллическими. Когда-то последний подарил Александру Лукашенко коньки и увлек его хоккеем. И вот уже почти 20 лет Захаров числится в свите руководителя Беларуси, пишет «Салiдарнасць».

Кто с Лукашенко на уборке урожая? Захаров.

Кто с Лукашенко на теннисе? Захаров.

Кто с Лукашенко на субботнике? Захаров.

Но в четверг раздались раскаты грома. Михал Михалычу прилетело в том числе за спортивные достижения.

– Пришел молодой парень, он понимает, что с него и президент спросит в любой момент. Что он великого сделал? Он порядок навел, пригласил тренеров – начали играть. И где захаровская «Юность» оказалась в этом году? На задворках, – констатировал диктатор.

Но главная претензия оказалась другой.

– Они же все – от Захарова до рядового хоккеиста не мыслят ничем, кроме зарплаты. У них зеленые глаза, посмотрите, у всех зеленые глаза. Уже нет ни карих, ни голубых. Только «зелень» в глазах, – кипятился правитель на совещании 25 мая.

Ну что тут сказать? То, что любимчик Александра Лукашенко не безразличен к материальным благам, известно давно. Чего стоят только автомобили Захарова! Попав в ДТП в нетрезвом виде, тренер заявил «Комсомольской правде»: «Ездить на битой «Бентли» — плохая примета, куплю «Роллс-Ройс».