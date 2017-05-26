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В гомельском банке обнаружили «нестандартные» рубли

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  • 26.05.2017, 22:09
Иллюстрационное фото tut.by

«Нестандартные» рубли отличались по толщине и массе.

В одном из гомельских банков при пересчете монет были обнаружены «нестандартные», сообщил следователь 1-го следственного отделения городского отдела СК Республики Беларусь Игорь Самков, пишет «Вечерний Гомель».

Оказалось, что счетный аппарат не принял монеты номиналом в 1 рубль из-за существенного отличия от стандартных: рубли отличались по толщине и массе, которая была чуть ли не вполовину меньше необходимой, надписи имели сильно потертый вид, звезда на гербе была нечеткая. Одна из четырех монет попала в гомельский банк из районного города, остальные — из Гомеля.

Экспертиза покажет, стали рубли результатом брака или же сотрудники банка выявили факт фальшивомонетничества.


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