Белорусы обеднели на восемь чарок и шкварок 1 26.05.2017, 22:34

Покупательная способность зарплат белорусов продолжает снижаться.

«Пока правительство рапортует об «успехах» на пути к заветным «попиццот», покупательная способность зарплат белорусов продолжает снижаться», — к такому выводу приходят авторы индекса «ЧаркиШкварки», передает tut.by.

Даже год назад на среднюю зарплату можно было купить больше чарок и шкварок, чем сейчас

По итогам первого квартала цена набора «ЧаркаШкварка» составила 2,39 рубля. Это на 0,8% больше, чем в октябре-декабре 2016 года и на 9,1% больше, чем годом ранее.

— Выходит, что темпы роста цен на свинину и водку превышают средний уровень инфляции по стране: за январь-март 2017 года инфляция в годовом выражении составила 7,6%, — отмечает эксперт проекта «Кошт Урада» Ольга Евсеева.

К тому, что сейчас среднестатистический белорус зарабатывает 307 ЧШ в месяц — ощутимо меньше, чем в последние месяцы, по мнению авторов индекса, привели рост цен на свинину и водку и неоднозначная динамика зарплат, «которые то растут, то падают». Снижение реальных доходов населения констатирует и Белстат: по данным ведомства, реальные доходы белорусов в январе-марте сократились на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Авторы исследования называют снижение покупательной способности ЧШ предсказуемым: после декабрьского резкого роста зарплат, спровоцированного выплатой годовых премий и бонусов, средняя зарплата падала два месяца подряд. Правда, в марте получился ощутимый рост, но и рабочих дней в марте было больше, чем в январе и феврале.

Бедные регионы беднеют, богатые богатеют

Согласно индексу «ЧаркиШкварки», «бедные» регионы Беларуси продолжают беднеть, а «богатые» — богатеть. За последний год жители Могилевской, Витебской и Гродненской областей потеряли по 3−9 чарок и шкварок, в то время как жители Минска и Минской области разбогатели на 3−4 ЧШ. Минск продемонстрировал рекордный прирост — 400 грамм водки и столько же свинины.

Если говорить о динамике индекса по сферам деятельности, то из пяти выбранных профессий (программисты, финансисты, строители, врачи, учителя) лишь работники, занятые в сфере страхования и финансов, стали чуть богаче — их средняя зарплата выросла на 3 ЧШ. Все остальные понесли потери, причем в данном случае «богатые» беднели быстрее «бедных».

— Строители, учителя и врачи лишились по 5−10 ЧШ, а вот программисты потеряли сразу 222 чарки и шкварки, то есть целую учительскую зарплату. Против них сыграло значительное снижение курса доллара по сравнению с первым кварталом 2016 года. Впрочем, даже несмотря на такой «обвал», средний программист все равно зарабатывает в 6,5 раза больше среднего учителя, — говорит Ольга Евсеева.

— Динамика, откровенно говоря, удручающая. Зарплаты растут, но цены растут еще быстрее, вследствие чего население беднеет, — к такому выводу приходят авторы рейтинга.

С авторами исследования соглашается экономист Леонид Заико. Хотя, по его мнению, оценки движения цен на продукты питания дают сдержанную картину.

— Более весомым аргументом во всем мире является доля расходов на продовольствие в сумме всех потребительских расходов. У нас этот показатель около 45−50%. В соседних европейских странах — от 10 до 17%.