Линас Линкявичюс: Я буду настаивать на возвращении санкций против Беларуси 26.05.2017, 22:55

Линас Линкявичюс

Глава МИД Литвы заявил, что ситуация с политзаключенными в Беларуси ставит под угрозу диалог с ЕС.

Мы делаем все возможное, чтобы способствовать диалогу Беларуси с Евросоюзом, но мы должны быть твердыми и последовательными, - сказал в интервью «Радыё Свабода» министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во время международной конференции по вопросам безопасности GLOBSEC 2017, которая проходит в Братиславе.

- Мы пытаемся действовать осторожно, чтобы поспособствовать переменам. Санкции были сняты именно потому, что были освобождены политзаключенные. Белорусская сторона довольно хорошо знает, что если они вернутся к этим действиям, которые не приносят пользы, нам придется вернуться к санкциям. Когда нынешние аресты превратятся в ситуацию политзаключенных, это будет значить, что мы вернулись к прежней стадии наших отношений, которая была очень сложной.

Мне кажется, нам удалось достичь прорыва по некоторым очень важным вопросам - таким, как упрощение визового режима - во время нашего председательства в Совете Евросоюза во второй половине 2013 года. Сейчас мы начали разговаривать о других важных вещах, о модернизации страны, поэтому диалог с Евросоюзом важен для Беларуси. Для нас это тоже важно - это наши соседи, и нам небезразлично, кто они и что они делают.

Я могу заверить вас, что мы делаем все возможное, чтобы способствовать этому диалогу. Мы не хотим, чтобы белорусы были изолированы. Мы хотим, чтобы люди путешествовали. Это ненормально, когда для белорусов виза стоит 60 евро, а для россиян 35 евро. Мы ежедневно выдаем около тысячи виз в нашем посольстве в Минске. Это большая цифра. Так что мы делаем все, что в наших силах. Но с другой стороны, мы должны быть твердыми и последовательными.

- Сейчас в Беларуси 16 человек находятся в досудебном заключении по сомнительному делу о «подготовке массовых беспорядков». Те эксперты, с которыми я разговаривал здесь на конференции, говорят, что Евросоюз может не иметь политической воли возвращаться к санкциям сейчас, даже если в Беларуси появятся международно признанные политзаключенные. Вы считаете, что такая политическая воля есть?

- Да. Ведь мы должны это сделать. Иначе мы будем совсем непоследовательными. Какое-то время назад [власти Беларуси] что-то выполнили, и поэтому были сняты санкции. Но если будет возвращение к прежней ситуации, я буду среди тех, кто будет настаивать на возвращении санкций. Они знают правила, и их надо выполнять.