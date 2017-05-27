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Умер известный политолог и советник президента США Збигнев Бжезинский

  • 27.05.2017, 8:12
Збигнев Бжезинский
Фото: nyt.com

26 мая в возрасте 89 лет умер известный американский политолог, социолог и государственный деятель Збигнев Бжезинский.

Об этом в Instagram сообщила дочь политика Мика Бжезински.

По информации газеты The New York Times, политик умер в больнице в штате Вирджиния.

Бжезинский родился 28 марта 1928 года в семье польских дипломатов, в 1950-е годы получил гражданство США, где сделал академическую карьеру.

Занимался исследованиями в сфере социологии, политологии, философии. Особое внимание он уделял изучению СССР и социалистических стран на предмет противостояния "советской экспансии".

В 1977-1981 годах Бжезинский занимал должность советника по национальной безопасности в администрации президента Джимми Картера.

В последние годы вел активную преподавательскую и консультативную деятельность - возглавлял ряд общественных организаций, входил в руководство нескольких фондов и компаний, был ведущим политических программ на телевидении, являлся экспертом Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Преподавал в Школе углубленных международных исследований имени Пола Нитце при Университете Джонса Хопкинса. Являлся постоянным членом элитного "Бильдербергского клуба", объединяющего крупнейших политических деятелей, банкиров, руководителей транснациональных корпораций, экономистов и политологов.

Бжезинский известен также как автор книги "Великая шахматная доска: господство Америки и ее геостратегические императивы" (1997).


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