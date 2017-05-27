Политолог: Арестованным патриотам нечего предъявить 27.05.2017, 8:38

На днях стало известно о продлении сроков задержания ряду фигурантов «дела патриотов».

В частности, сообщалось о продлении сроков задержания Андрею Дундукову, Владимиру Фёдорову, Владимиру Румянцеву и Сергею Стрибульскому.

Напомним, всем 15 задержанным, кроме соратника Николая Статкевича Сергея Кунцевича, помимо обвинения в «подготовке массовых беспорядков» также предъявлено обвинение «в создании незаконного вооруженного формирования».

По мнению политолога Валерия Карбалевича, которое он высказал Завтра твоей страны, сроки продлевают, поскольку в реальности предъявить обвиняемым нечего.

— Правоохранительные органы действуют по инерции, им дано задание, и они его выполняют, правдами и неправдами, пытаясь что-нибудь из этого сочинить, — отмечает Валерий Карбалевич. – А вот на уровне политического руководства – у меня складывается впечатление, что власти в раздумье, что они до конца не понимают, что с этим делать.

С одной стороны угроза уличных протестов никуда не исчезла, поскольку не исчезли причины, их породившие.

— Опять же в эту пропагандистскую кампанию был вложен большой капитал: большая статья на две с половиной полосы в «СБ», два разоблачительных фильма по центральному белорусскому телевидению. И что, сейчас всех отпустить? — говорит политолог. — С другой стороны, и продолжать не на чем, поскольку это абсолютно пустое дело на пустом месте.

А тут намечается сессия ПА ОБСЕ, процесс нормализации отношений с Западом, хоть и притормозился, но не остановился.

— У меня такое впечатление, что пока решение не принято, — говорит Валерий Карбалевич. — Все-таки кого-то отпускают под подписку о невыезде. Возможно, власти пытаются спустить это дело на тормозах, но выжидают пока.

Валерий Карбалевич полагает, что находящимся под следствием в СИЗО остается рассчитывать на поддержку общественности, правозащитников, на давление со стороны западных структур.

— Вот и Андреа Викторин, посол Евросоюза в Беларуси, недавно отметила, что за этим делом следят. И объявление задержанных политическими заключенными – неприятная вещь для белорусских властей, - подытоживает политолог.