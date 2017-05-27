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В Мозыре побит 20-летний майский рекорд

  • 27.05.2017, 8:47
Фото: segodnya.ua

Более 120% месячной нормы осадков (68 мм) выпало в Мозыре за 11 часов.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае 1996 года, сообщила БелТА начальник отдела обеспечения потребителей гидрометеорологической информацией «Гомельоблгидромета» Татьяна Захарова.

По словам специалиста, в Мозыре дожди с перерывами шли с 21.00 24 мая до 18.00 25 мая. Ливни принесли 68 мм осадков (68 л на кв.м территории), что составляет 121% майской нормы.

«Ливни такой интенсивности для нашего региона не являются распространенным явлением. К примеру, в Мозыре ранее максимальное количество осадков в мае было зафиксировано на отметке 54,3 мм в 1996 году. В течение года рекордное суточное количество осадков в этом городе было отмечено в 1990 году - 91 мм», — рассказала Татьяна Захарова.

Сильные дожди связаны с прохождением атмосферного фронта. Осадки были зафиксированы по всей области, однако ливни носили локальный характер, и выпадение осадков проходило неравномерно. Например, в Василевичах уровень осадков достиг 28 мм — практически полумесячная норма. В Петриковском районе зафиксировано 16 мм осадков.

По прогнозам синоптиков, на выходных в Гомельской области осадки маловероятны, ожидается потепление, а в понедельник столбик термометра может подняться до 28 градусов.


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