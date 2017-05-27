Олигарх Дерипаска предлагал дать показания против Путина 3 27.05.2017, 9:04

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Олег Дерипаска

Российский миллиардер Олег Дерипаска предлагал сотрудничество комитетам Конгресса США, расследующим влияние РФ на американские президентские выборы.

Об этом сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на трех неназванных конгрессменов. По их данным, Дерипаске было отказано, так как одним из его главных условий дачи показаний стало требование предоставить ему иммунитет. Спецкомитет по разведке Палаты представителей отверг предложение российского бизнесмена из-за опасений о том, что это создаст сложности для правоохранителей, расследующих связи президента США Дональда Трампа с РФ, пишет издание.

2 марта агентство Associated Press сообщало, что глава избирательной кампании Трампа Пол Манафорт тайно работал на Дерипаску с целью продвижения интересов президента РФ Владимира Путина. В ответ Дерипаска подал на Associated Press в суд Вашингтона за клевету.

Дерипаска президент крупнейшего в мире производителя аллюминия, компании "Русал", председатель наблюдательного совета холдинга "Базовый элемент". В рейтинге миллиардеров мира журнала Forbes он занимает 315-е место с состоянием в $5,1 млрд.