В центре Москвы задержали 10-летнего мальчика, декламировавшего «Гамлета» 20 27.05.2017, 9:29

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Фото с сайта zona.media

Сотрудники полиции задержали 10-летнего мальчика, читавшего стихи, и увезли его в ОВД, несмотря на протесты матери.

О случившемся «Медиазоне» рассказал отец ребенка Илья Скавронски.

Позже адвокат Татьяна Соломина уточнила «Медиазоне», что супруга Ильи Скавронски — не родная мать 10-летнего мальчика, а его мачеха. Как рассказала адвокат, из-за этого полицейские повторяли: «Вы ребенку никто, отойдите».

По словам Скавронски, его супруга и сын гуляли в районе Арбата. На улице Воздвиженка мальчик стал декламировать прохожим фрагменты из «Гамлета» Уильяма Шекспира, в это время его мачеха находилась от него в 20-25 метрах.

«Жена сидела, читала книгу, а ребенок декламировал "Гамлета". Подъехал наряд милиции, о чем-то они разговаривали без ее участия. Потом скрутили его, есть видеозапись того, что происходило. Стали запихивать — она подошла, пыталась воспрепятствовать этому», — рассказывает отец ребенка.

Как отмечает Скавронски, при задержании полицейские вели себя грубо и матерились. В результате попыток его супруги помешать задержанию сына у нее оказалась порвана одежда и разбился планшет.

Отец ребенка объясняет, что, декламируя стихи, его сын не попрошайничал: «Он занимается театральной деятельностью. Для него эти выходы на улицу — это борьба с комплексами».

Мальчика одного отвезли в ОВД «Арбат». Сейчас там же находятся его родители. На отца составляют протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП (неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию). Скавронски не стал подписывать протокол из-за несогласия с его содержанием.

Отец мальчика добавил, что его супруге стало плохо. Он отметил, что в частной беседе замначальника ОВД грозил ему возможным задержанием супруги по обвинению в нападении на сотрудников полиции.

Как сообщает RTVi, в отделе информационного реагирования МВД Москвы объяснили задержание ребенка тем, что он находился один и подходил «то к одной машине, то к другой».

При этом источник РИА «Новости» в правоохранительных органах утверждает, что родители заставляли ребенка попрошайничать. «Сотрудники полиции задержали 9-летнего мальчика, который на Арбате читал стихи с целью попрошайничества. По информации полиции, мальчика это заставляли делать родители», — приводит агентство слова источника.

Ближе к полуночи мальчика с родителями отпустили из отдела полиции. По данным «ОВД-Инфо», на тот момент в отделе оставались адвокаты Скавронски Татьяна Соломина и Анастасия Саморукова.

Первой о задержании ребенка в фейсбуке написала очевидец случившегося Люся Штейн. Она опубликовала видео инцидента, на котором видно плачущего мальчика в полицейской машине. Как рассказала Штейн «Медиазоне», полицейские утверждали, что мальчик занимался попрошайничеством.

В начале мая журналист Александр Минкин публиковал видео с мальчиком, читающим «Гамлета» на Старом Арбате. «Такого я не видел нигде и никогда. Мальчишка на Арбате читает монолог Гамлета "быть или не быть"», — написал Минкин.