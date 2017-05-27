Минобразования вогнало преподавателей в ступор 10 27.05.2017, 9:56

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Учителя не поняли новых указаний Лукашенко.

Будут ли нужны репетиторы, когда тесты на централизованном тестировании станут соответствовать школьной программе?

На встрече с учащимися 26 мая Лукашенко заявил, что в этом году задания на централизованном тестировании для поступления в вузы будут полностью соответствовать школьной программе.

Проблемы нет

— Мы сегодня работаем над тестированием, чтобы его приблизить к школьной программе, — приводит БелТА слова правителя. — Уже в этом году новый министр пообещал мне, что абсолютно все тесты будут ориентированы на школьные программы.

Учительница русского языка и литературы Анна Северинец удивилась, услышав о том, что тесты планируют привести в соответствие со школьной программой.

- До сих пор думала, что тестирование и так составляется на основе школьной программы. По крайней мере, по русскому языку я не встречала никаких отступлений от программы, - сказала Анна Северинец в комментарии Завтра твоей страны. - Да, бывают вопросы, сформулированные, например, не по основному правилу, а по примечанию. Но примечание это есть в учебнике.

Репетитор Евгений Ливянт не смог вспомнить примеров, когда ЦТ по математике не соответствовало бы школьной программе.

- Что касается физики, иногда в тестах встречаются задания не из курса школьной программы. В 2012 году был громкий скандал, когда две задачи из тридцати не соответствовали программе. На репетиционных тестах время от времени абитуриентам предлагают задачи, не подпадающие под программу вступительных экзаменов, но не больше одной. Проблемы здесь нет, - полагает эксперт.

В школе не используют таких подходов к решению

Евгений Ливянт обращает внимание на то, что школьная программа – это не просто набор тем.

- Школьник должен получить умения и навыки решать задачи, - объясняет репетитор.

По его словам, проблема ЦТ по математике и физике заключается в том, что половина заданий в тестах могут вогнать в ступор даже хорошего абитуриента.

- В тестах из 30 задач примерно 5, которых школьники никогда в жизни не видели – ни таких, ни аналогичных. Тема изучалась, но по сложности, по постановке проблемы школьники таких задач никогда не решали, -- говорит Евгений Ливянт.

Кроме того, в тесте обнаружится еще 5-10 задач, навыки решения которых отсутствуют практически у всех учеников. Абитуриенты даже не предполагали, что такие задачи могут быть. В школе они не использовали таких приемов и подходов к решению задач.

По мнению Евгения Ливянта, для новых задач есть олимпиады, а на ЦТ надо проверять знания.

Сравнивая ЦТ в Беларуси со вступительными тестами в России и Польше, репетитор отмечает, что задания по математике и физике в нашей стране проще. И что с каждым годом они становятся легче.

«Введение централизованного тестирования лишило многих людей сумасшедших заработков»

Комментируя заявление Лукашенко о том, что школьники, готовясь к ЦТ, зубрили, а не учились логически мыслить, Евгений Ливянт выражает недоумение:

- Тест по математике и физике – это не психологический тест, а контрольная работа из 30 задач. Их надо решить. В тесте 18 задач, где абитуриент должен выбрать ответ. Не решив задачу, этого сделать нельзя. За эти 18 задач вы получите не больше 40 баллов. Также в тесте есть еще 12 задач, за которые можно получить в сумме 60 баллов. В них задания, где нужно решить задачи и вписать ответы. Это может быть число от минус бесконечности до плюс бесконечности. Его нельзя угадать.

Евгений Ливянт уверен: централизованное тестирование - единственный механизм, который дает объективный результат проверки знаний школьников в отличие от всех остальных видов испытаний для школьников: вступительные экзамены в гимназии и лицеи, выпускные школьные экзамены, олимпиады всех уровней, научно-практические конференции. По мнению эксперта, на этих испытаниях есть возможности для злоупотреблений.

- ЦТ показывает объективную картину нашей системы образования. Помню тот ужас, который был в 90-х-начале 2000-х, когда вступительные экзамены были сплошной коррупцией. Это был беспредел! Введение централизованного тестирования лишило многих людей сумасшедших заработков - за счет взяток, -- говорит репетитор.

Изменения невозможно провести за год

Учительница Анна Северинец также полагает, что централизованное тестирование исключает возможность махинаций, поскольку тесты проверяет компьютер.

- Другое дело, что есть предметы, которые, на мой взгляд, не очень правильно проверять посредством тестирования, - говорит она. - Например, я бы так не проверяла гуманитарные предметы: историю, английский и русский языки. Мы формируем устную и письменную речь, культуру речи. А тестом это проверить нельзя. Вот и получается расхождение между целями, которые мы перед собой ставим, и методом контроля.

Назрела необходимость реформирования в этой сфере, считает Анна Северинец. Собеседница Завтра твоей страны отмечает, что изменения, которые позволили бы отказаться от тестирования по некоторым предметам в пользу других форм, невозможно провести за год.

- Это очень длительный процесс, требующий системного подхода. Встает вопрос о качестве проверки. Экзамены проверяет человек, а это сразу включает риски коррупционных схем, -- считает учительница.

Будут ли нужны репетиторы, если тесты на ЦТ будут соответствовать школьной программе?

Евгений Ливянт считает, что проблему кризиса школьного образования изменениями в сфере ЦТ не решить.

- Мы живем в конкурентном мире. Если я занимаюсь спортом и хочу побеждать, я могу сам заниматься, а могу пригласить классного тренера, который мне поможет. Чтобы уменьшить зависимость от репетиторов, нужны нормальные школьные программы (у нас они отвратительные!). Нужны хорошие учебники. Требуются учителя, которые поступили в вуз не потому, что их больше никуда не брали с нулевыми баллами. За три месяца поменять это не получится, - заключаетрепетитор.