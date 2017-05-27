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В Беларуси установили официальный рекорд скорости на 650-сильном Cadillac CTS-V

  • 27.05.2017, 10:04
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Фото с сайта tut.by

Время, продемонстрированное Алексеем Васильевым в разгоне на 402 метра — 12,22 секунды.

Еще неделю назад мы покоряли на Cadillac CTS-V гоночную трассу Moscow Raceway, а уже вчера автомобиль прибыл в Минск, чтобы установить официальный рекорд максимальной скорости для Беларуси. Динамометрическая дорога испытательного полигона в Липках ощутила всю мощь самого заряженного седана в Европе.

650 лошадиных сил, 855 Нм крутящего момента — это безумно много. Cadillac CTS-V разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды, а максимальная скорость составляет 320 км/ч. Пилотом-испытателем для рекордного заезда пригласили звезду российского автоспорта, гонщика Алексея Васильева, пишет tut.by.

По итогам нескольких заездов в попытке развить максимальную скорость был зафиксирован результат 282,7 км/ч. Он и пошел в официальный зачет рекорда скорости Беларуси.

Время, продемонстрированное Алексеем Васильевым в разгоне на 402 метра — 12,22 секунды. Превзойти его не удалось никому из собравшихся журналистов и блогеров.


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