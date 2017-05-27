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WP: Зять Трампа предлагал установить секретный канал связи с Кремлем

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  • 27.05.2017, 10:13
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Джаред Кушнер
Фото: Getty Images

Газета The Washington Post сообщила о контактах зятя Трампа с послом РФ в США Кисляком.

Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа и его ближайший советник, обсуждал с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком возможность создания "секретного безопасного канала связи".

Об этом в ночь на субботу, 27 мая, сообщает газета The Washington Post. Таким образом могли передаваться сведения между переходной командой Трампа и российскими властями, пишет Немецкая волна.

Такие данные якобы содержатся в дипломатической переписке, которая была перехвачена американскими специалистами. Утверждается, что Кушнер сделал соответствующее предложение в начале декабря 2016 года, о чем Кисляк сообщил в Москву. Кушнер также предлагал использовать средства российской дипмиссии для сокрытия контаков между США и РФ до инаугурации Трампа. При этом предложение не было принято, поскольку, как сообщается, Сергей Кисляк был "удивлен" предложением Кушнера, так как его реализация могла бы привести к серьезным рискам безопасности.

Еще один советник Трампа, Майкл Флинн, ушел в отставку со своего поста 14 февраля, проработав в должности менее месяца. Отставка случилась после публикаций в СМИ о том, что Флинн, не имея соответствующих полномочий, по телефону обсуждал санкции Вашингтона против РФ с российским послом в США Сергеем Кисляком. В апреле была обнародована новая налоговая декларация Флинна, согласно которой подтверждается получение им гонораров от российских компаний либо от связанных с российским бизнесом американских фирм.


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